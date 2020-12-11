Pixabay.com Audi в третий раз за неделю отзывает машины в России

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Компания "Фольксваген Груп Рус" (официальный представитель бренда Audi на российском рынке) объявила об отзыве около 2 тыс. машин разных моделей из-за дефекта топливного шланга.

"Отзыву подлежат 1 937 автомобилей Audi A4, A5, реализованных в 2018-2020 годах, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в силу отклонения в процессе производства возможно истирание шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет проверен и, при необходимости, заменен шланг напорной топливной магистрали. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

Отметим, что этот отзыв стал третьим для бренда Audi за неделю. 9 декабря компания объявила об отзыве 874 автомобилей из-за угрозы возгорания, а 10 декабря были отозваны восемь автомобилей из-за проблем с креплениями сидений. В июле этого года в России отзывали 1 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, реализованных в период с 2018 по 2020 годы. Причиной отзыва называли возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом - этот дефект также мог привести к возгоранию.