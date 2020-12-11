Компания "АвтоВАЗ" отменила планы ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

"Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли, принятым по инициативе Минпромторга, губернатора Самарской области и по решению президента России, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров", - приводит сообщение ТАСС.

При этом в компании признали фактор неопределенности на авторынке в 2021 году. "В случае негативного сценария развития рынка в 2021 году, в первом квартале компания может вернуться к рассмотрению вопроса о введении неполной 4-дневной рабочей недели в качестве превентивной меры, направленной на сохранение рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

Напомним, на "АвтоВАЗе" планировали вводить четырехдневную рабочую неделю в этом году из-за снижения спроса. В июне компания на фоне оживления спроса на автомобили отложила до осени вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, который ранее был запланирован на 29 июня. Предполагалось, что в таком режиме компания будет работать до конца года.

В августе на "АвтоВАЗе" сообщили об отмене июньского приказа о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа. Такое решение в компании объяснили обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга, ростом корпоративных продаж, а также начавшимся восстановлением спроса на автомобильном рынке.

О намерении ввести укороченную рабочую неделю с 1 января в компании объявили в октябре. "АвтоВАЗ" планирует ввести неполную четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского автомобильного рынка", - сообщили тогда в пресс-службе "АвтоВАЗа".

В начале декабря "АвтоВАЗ" отчитался о рекордных продажах машин в ноябре. Компания смогла реализовать более 38 тыс. машин.