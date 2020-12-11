Volkswagen Компания Volkswagen объявила российские цены на обновленный кроссовер Tiguan

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Российское представительство компании Volkswagen объявило цены и открыло прием заказов на обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan, который был представлен в России в сентябре этого года.

Напомним, после рестайлинга автомобиль получил новые бамперы, обновленную переднюю решетку радиатора, хромированные молдинги, а также новые передние фары IQ Light и задние фонари с динамическими поворотными огнями. Обновление салона включает новые варианты обивки сидений и цвета отделки, а также многоцветную подсветку. Список оборудования пополнила обновленная мультимедийной системы MIB3 с расширенным функционалом и возможностями персонализации, а управлять климатом теперь можно с помощью сенсорных регуляторов и кнопок.

Обновленный Tiguan будет предлагаться в России с бензиновыми двигателями мощностью 125, 150, 180 и 220 лошадиных сил. При этом версии со 125-сильным мотором будут иметь только передний привод и механическую коробку передач. Автомобили со 150-сильным мотором оснащаются автоматической коробкой передач и имеют передний или полный привод. Наконец, кроссоверы с двумя самыми мощными моторами будут иметь полный привод и автоматическую коробку.

Новый Tiguan будет доступен в России в комплектациях Respect, Status, Exclusive и R-Line стоимость которых начинается от 1,75 млн, 2,04 млн, 2,55 млн и 2,8 млн рублей соответственно. Дату старта продаж в компании не уточнили.

Оснащение базовой версии Respect включает 17-дюймовые легкосплавные диски, черные рейлинги на крыше и светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа. Эта версия комплектуется тканевой обивкой сидений, мультифункциональным рулем с подогревом, 3-зонным климат-контролем, круиз-контролем с ограничителем скорости, зеркалами заднего вида с электрорегулировками и подогревом, подогревом сидений и системой экстренного торможения. Сенсорный дисплей штатной мультимедийной системы имеет диагональ 6,5-дюйма.

Комплектация Status отличается серебристыми рейлингами на крыше, тонированными задними стеклами и хромированными окантовками стекол. В салоне установлены сиденья с тканевой отделкой и регулировкой поясничного подпора, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и навигационной системой. Также в этой версии кроссовер получил камеру заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также датчики света, дождя и подогрев задних сидений.

В версии Exclusive новый Tiguan поставляется с 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами прожекторного типа и хромированными элементами отделки интерьера. Также кроссовер в этой комплектации получил цифровую приборную панель, систему полуавтоматического рулевого управления и удержания автомобиля в полосе, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, а также систему контроля давления в шинах.

Наконец, топовая версия R-Line получила 19-дюймовые легкосплавные диски, задний увеличенный спойлер, кожаные сиденья с электрорегулировками и памятью настроек, накладки на пороги и педали, напольные коврики и рулевое колесо - в исполнении R-Line. Оснащение этой версии включает адаптивный круиз-контроль с ассистентом дистанции в пробке, а также рулевое управление с переменным передаточным отношением.