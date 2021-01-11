По итогам 2020 года электромобили и гибриды заняли 75% авторынка Норвегии

bublik_polina / DepositPhotos

В 2020 году почти 75% продаж новых машин в Норвегии пришлось на электромобили (54,3%) и подзаряжаемые гибриды (20,4%). Этот показатель заметно вырос по сравнению с 2019 годом, когда в Норвегии на долю таких машин пришлось 56% продаж. Всего в минувшем году в стране продали 141 тыс. новых машин, на 0,7% меньше, чем годом ранее.

Как пишет портал CleanTechnica , в декабре прошлого года на электрокары и подзаряжаемые гибриды пришлось 87,1% продаж всех новых автомобилей, что стало рекордным показателем для авторынка Норвегии. При этом в декабре на долю бензиновых и дизельных машин в Норвегии пришлось около 7,5% продаж, а еще около 5,5% проданных машин составили гибриды без возможности подзарядки.

Что же касается рейтинга самых популярных в Норвегии электрокаров по итогам 2020 года, то в него вошли Audi e-tron (9227 проданных машин), Tesla Model 3 (7770), Volkswagen ID.3 (7754), Nissan Leaf (5221), Volkswagen E-Golf (5068, производство этой модели прекратили в конце 2020 года), Hyundai Kona EV (5029), MG ZS EV (3720), Mercedes EQC 400 (3614), Polestar 2 (2831) и BMW i3 (2714).

Напомним, по итогам первой половины 2020 года в Норвегии на электрокары пришлось 48% продаж новых машин, а в совокупности электромобили и гибриды с возможностью зарядки батареи заняли 69% рынка. Власти Норвегии рассчитывают, что уже к 2025 году в стране будут продаваться только электромобили, и с учетом итогов 2020 года эта перспектива выглядит вполне реалистичной.

Согласно прогнозу аналитиков из банка UBS, уже в к 2024 году производство электрокаров будет стоить столько же, сколько производство машин с ДВС. При этом уже к 2022 году затраты на производство электромобиля будут всего на 1,9 тыс. долларов выше затрат на выпуск машины с ДВС. К такому выводу в UBS пришли на основании анализа характеристик и стоимости аккумуляторов семи крупнейших производителей. Неизбежное снижение стоимости электромобилей сделает их покупку более выгодной за счет экономии на бензине и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что к 2025 году доля электрокаров на мировом рынке вырастет до 17%, а к 2030 году 40% продаж будет приходиться на электромобили. Таким образом, многие из тех, кто присматривает сейчас машину с ДВС на ближайшие 3-5 лет, купят такой автомобиль в последний раз перед переходом на электрокары.