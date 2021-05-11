Из-за кризиса россияне стали меньше тратить на ремонт автомобилей и неисправные машины заполонили дороги страны

Фотобанк Moscow-Live / Ольга Шуклина

В результате экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, на дорогах России появилось много неисправных автомобилей, так как их владельцы решили сэкономить на обслуживании своих машин.

По данным исследования компании Gruzdev Analyze, которое приводит газета "Известия", около 39% владельцев личных автомобилей в марте до последнего откладывали поездку в автосервис.

Более четверти опрошенных признались, что теперь выбирают запчасти подешевле.

65% экономят на тюнинге и аксессуарах, 35% - на колесах и дисках, а 28% - на решении кузовных проблем, которые не мешают эксплуатации автомобиля.

Комментируя данные исследования, в компании сделали вывод, что в нынешних реалиях траты на автомобиль становятся чрезмерными для их владельцев. Если раньше, увидев неисправность подвески, человек сразу отправлялся в автосервис, то теперь вынужден ждать до последнего, выбирая, что важнее - покупка продуктов и одежды или покупка запчастей.

Эксперты предупреждают, что такая тенденция крайне опасна. Выбирая дешевые детали, владельцы подвергают опасности и себя, и окружающих.

Статистика ГИБДД свидетельствует о росте числа ДТП, которые совершены по причине технических неисправностей автомобилей. В таких авариях за первый квартал 2021 года погибли 226 человек, это на 1,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Остановившиеся в полосе движения сломавшиеся машины также становятся причиной вторичных ДТП, которые оформляются как "ДТП с наездом на стоящее транспортное средство". Число погибших в авариях такого типа увеличилось на 11,7% и составило 115 человек.

Кроме того, из-за опасения людей пользоваться в период пандемии общественным транспортом на дороги страны стали возвращаться автомобили, которые долгое время были "на приколе". Это около 120 тыс. автомобилей, которые много лет подряд стояли без движения во дворах или в гаражах.

Единственный выход, который видят эксперты, в складывающейся ситуации - повысить эффективность работы системы техосмотра, вместо усложнения процедуры сократить количество пунктов (их сейчас 84) и сделать ее максимально доступной.