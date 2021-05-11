Американская компания Harley-Davidson сообщила на своем официальном сайте о возобновлении выпуска электрических мотоциклов, но уже под отдельным брендом LiveWire.

Новые электрические мотоциклы будут поставляться отдельно от основной продукции Harley-Davidson. Первый такой мотоцикл выпустят 8 июля 2021 года и представят на Международной выставке мотоциклов в США.

Инженеры Harley-Davidson занимались разработкой электрического мотоцикла LiveWire с 2013 года. Первый электромотоцикл LiveWire был выпущен в августе 2019 года по цене $29,8 тыс. Однако уже через пару месяцев выпуск был приостановлен из-за проблем с комплектом для зарядки мотоцикла дома.

Электробайк оснащался электромотором мощностью 105 лошадиных сил, который обеспечивает разгон до 100 километров в час менее чем за четыре секунды. Батарея емкостью 15,5 кВт/ч обеспечивала запас хода почти в 160 километров.