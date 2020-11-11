В Подмосковье открыли самый протяженный участок ЦКАД

11 ноября в Московской области открыли движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3).

"Сегодня мы открываем очень важный участок ЦКАД, надеемся, что до конца года сможем открыть еще один участок. Я хочу сказать спасибо строителям, в этом году была пандемия и были все предпосылки для того, чтобы стройка сорвалась, но строительство продолжалось при сохранении всех мер предосторожности. Впервые в стране у нас появилась умная дорога, которая позволит в том числе пользоваться беспилотным транспортом", - заявил на церемонии открытия участка трассы вице-премьер Марат Хуснуллин (цитата по "Интерфаксу").

Речь идет о 105-километровом участке трассы, который проходит по северо-востоку Московской области, от пересечения со скоростной магистралью М-11 "Нева" до пересечения с автодорогой М-7 "Волга". Это участок ЦКАД также является частью международной транспортной магистрали "Европа - Западный Китай". На нем построены четыре транспортные развязки, 68 искусственных сооружений, 17 мостов (включая мост через канал имени Москвы) и 47 путепроводов.

Сегодня открыли 105 км ЦКАДа! Теперь экватор стройки магистрали преодолён! Спасибо Президенту, Председателю Правительства за поддержку проекта. Отмечу и труд строителей, которые несмотря на все сложности достроили объект! Будем продолжать работу, чтобы в 2021 ЦКАД поехал целиком! pic.twitter.com/n2RC0HLgbE— Марат Хуснуллин (@khusnullin_) November 11, 2020

Ранее в госкомпании "Автодор" сообщили, что для владельцев транспондера T-Pass проезд по ЦКАД-3 на легковом автомобиле (первая тарифная группа) обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр. Для водителей грузового транспорта (четвертой тарифной группы) с T-pass - 830 рублей. Скидка при проезде по самому протяженному маршруту с транспондером госкомпании "Автодор" от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" составит 50%.

В госкомпании также отмечали, что на ЦКАД будет действовать безбарьерная система оплаты free-flow. Предполагается, что автомобили будут без остановок проезжать через рамку с оборудованием фиксации проезда, оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора в личном кабинете. Всего на ЦКАДе будет установлено 12 рамок free-flow, четыре из которых - на ЦКАД-3. Штраф за неоплату проезда составит 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей и 5,5 тыс. рублей - для грузовых.

Сохраняйте себе, изучайте и, если есть вопросы, пишите их в комментариях. pic.twitter.com/NqzyUV0YZ3— ГК "Автодор" (@avtodor) November 3, 2020

Итоговая стоимость строительства третьего участка ЦКАД составила 100,9 млрд рублей, включая 59 млрд рублей частных инвестиций и средств банков. При этом на этапе заключения концессионного соглашения "Автодора" с ООО "Автодорожная строительная корпорация" (АСК) речь шла о сумме в 81,4 млрд рублей, включая 39,2 млрд привлеченных средств и 42,2 млрд бюджетных вложений. Последние при этом не выросли за время строительства ЦКАД-3.

Напомним, по плану ЦКАД, которая строится с 2014 года, должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость строительства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд рублей. Однако во время работ по прокладке дороги рабочие столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в зоне строительства обнаружились неучтенные инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и нефтепроводы.

Первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть завершены в этом году, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД протяженностью 121,6 километра пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его строительство начнется после 2022 года.

В середине июня 2020 года сообщалось, что Счетная палата оценила строительство ЦКАД в 315,9 млрд рублей. Также аудиторы пришли к выводу, что на дополнительные работы, включая перенос коммуникаций, понадобится еще примерно 15 млрд рублей.

В сентябре правительство утвердило увеличение бюджета строительства ЦКАД более чем на 20 млрд рублей. Из них около 15,8 млрд будет выделено из федерального бюджета, а частным инвесторам придется вложить в ЦКАД еще почти 4,9 млрд рублей. В результате общая стоимость строительства трассы выросла с 320,6 млрд до 341,2 млрд рублей.