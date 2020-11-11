В России подготовили проект нового ГОСТа о безопасности пешеходов

РосдорНИИ по заказу Минтранса подготовил проект нового стандарта с требованиями к безопасности движения пешеходов. Этот документ был подготовлен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", целевые показатели которого предусматривают, что к 2024 году смертность в ДТП должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. Обзор проекта ГОСТа, который должен вступить в силу в следующем году, приводит газета "Коммерсант".

Среди прочего в проекте ГОСТа указано, что на четырехполосных дорогах возможно устраивать нерегулируемые переходы, если интенсивность трафика не превышает 12 тыс. машин в сутки, а разрешенная скорость составляет менее 60 километров в час. При этом на переходах должно быть дополнительное освещение и приподнятая разделительная полоса. Ранее общественники выступали против включения в ГОСТ возможности организации нерегулируемых переходов на четырехполосных дорогах.

Что же касается нерегулируемых переходов на двух- и трехполосных дорогах, то их допустимо обустраивать на дорогах с ежесуточным трафиком более 15 тыс. машин. В зонах с нерегулируемыми переходами стандарт рекомендует вводить ограничение скорости в 20 километров в час в жилых зонах, 30 километров в час на двухполосных дорогах и 40 километров в час на четырехполосных дорогах в жилых районах и на магистральных улицах. Также документ предписывает ставить камеры возле переходов при повышенном риске ДТП.

Помимо этого, в проекте описываются условия применения так называемого "конфликтного регулирования", под которым понимается настройка светофора, позволяющая машинам поворачивать на перекрестке направо, а пешеходам переходить дорогу в одном цикле. Такую настройку проект ГОСТа рекомендует применять на дорогах III и IV категорий "с выраженной неравномерностью и низкой интенсивностью пешеходного потока". При этом авторы уточняют, что зеленый сигнал светофора для пешеходов в таком режиме должен включаться на 5-10 секунд раньше зеленого сигнала для машин.

В числе нововведений, предложенных авторами ГОСТа, следует упомянуть Z-образные переходы через проезжую часть (через островок безопасности и ограждения), аналогичные тем, что уже применяются на железных дорогах, а также меры по "успокоению движения" автомобилей, перечень которых включает принудительное сужение проезжей части зигзагообразной разметкой по краям, организацию парковочных мест и уменьшение ширины полос. Успокаивать движение также предлагается при помощи принудительного изменения траектории движения машин на "зигзагообразную" с помощью направляющих островков, которые в документе обозначены термином "шиканы" (на трассах "Формулы-1" так называется связка из поворотов, заставляющая сбросить скорость). Такие островки предлагается обустраивать на односторонних улицах или двусторонних с интенсивностью движения не более 500 машин в сутки, без примыканий и выездов со дворов.

Для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть вне переходов ГОСТ рекомендует применять "сплошную посадку кустарника" или устанавливать ограждения.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что пока не получили проект нового ГОСТа, но отметили, что ведомство поддерживает "все инициативы по снижению количества ДТП с пешеходами". В свою очередь глава Союза пешеходов Владимир Соколов считает, что разработчики ГОСТа не учли, что при ограничении скорости в 60 километров в час водители едут со скоростью почти 80 километров в час, поскольку превышение скорости в пределах 20 километров в час не наказывается штрафом. Соколов также завил, что документ не учитывает распространение электросамокатов, для которых нужно создавать отдельную инфраструктуру.

Наконец, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский назвал допустимым создание нерегулируемого перехода через четырехполосную дорогу при наличии островка безопасности. "Но бывают ситуации, когда в час пик по дороге проезжает огромное количество машин и использовать нерегулируемый пешеходный переход нельзя. Зато в остальное время суток там пусто. В итоге ежесуточные показатели не превышаются, все соответствует ГОСТу, а по факту создается опасная ситуация", - предупредил Шумский.