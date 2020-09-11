В 2020 году россияне стали значительно чаще интересоваться покупкой противоугонных систем для автомобилей по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на данные сервиса "Авито Авто".

Так, в июле-августе этого года спрос на такие системы среди пользователей сервиса вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики предполагают, что такой рост интереса к противоугонным системам может быть связан с повышением значимости личного автомобиля для россиян на фоне пандемии коронавируса.

В отчете сервиса отмечается, что всплеск спроса затронул как недорогие, так и продвинутые защитные системы. Так, спрос на недорогие механические блокираторы увеличился на 32%, а спрос на спутниковые системы вырос на 54%. При этом наибольший рост (106%) показал спрос на иммобилайзеры. Наконец, спрос на автосигнализации вырос на 49%. В крупных городах самый большой рост спроса на противоугонные системы был зафиксирован в Красноярске (+85% за год), Краснодаре (+70%) и Москве (+65%).

Что же касается предложения, то вдвое по сравнению с прошлым годом увеличилось число объявлений о продаже спутниковых систем.

Также в "Авито Авто" сообщили, что медианная цена механических блокираторов в июле составила 1800 рублей, автосигнализаций - 1890 рублей, иммобилайзеров - 2000 рублей, а спутниковых систем - 3990 рублей.

Напомним, в начале мая в ГУ МВД России по Москве сообщили, что с 1 апреля по 7 мая в Москве на 25,9% снизилось количество угонов транспортных средств.

В апреле страховая компания "АльфаСтрахование" представила рейтинг самых угоняемых машин в России по итогам 2019 года. Вошедшие в него модели машин были отсортированы по частоте угонов (отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных по каско автомобилей этой модели).

На первом месте в рейтинге оказался внедорожник Cadillac Escalade с частотой угонов в 1,39%, на втором - Toyota Camry (0,64%), а на третьем - Land Rover Freelander (0,58%). В топ-10 наиболее угоняемых моделей также вошли Lexus LX (0,56%), Mitsubishi ASX (0,52%), Toyota Land Cruiser (0,41%), Toyota Land Cruiser Prado (0,38%), Ford Focus (0,33%), BMW 5-Series (0,26%) и Kia Ceed (0,25%).