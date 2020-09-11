Госкомпания "Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому Золотому кольцу России. Презентацию этого проекта показал на форуме по интеллектуальным транспортным системам председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко, назвавший проект "мечтой", передает РИА "Новости".

В презентации говорится, что дорога Р-132 "Золотое кольцо" протяженностью 1515 километров должна напрямую соединить Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Рязань, Тулу, Калугу, Вязьму, Ржев и Тверь.

"Наша мечта в том, чтобы это была дорога первой технической категории со скоростью движения 110 км/ч. Абсолютное большинство участков дороги уже сегодня существуют, но качество их таково, что говорить о них как об участках скоростной дороги невозможно: они идут через населенные пункты, на них светофоры, пешеходные переходы. У пользователя всегда должен быть выбор, пока выбора там нет. А по действующей дороге по Золотому кольцу сегодня не поедут, потому что это долго", - сказал Петушенко (цитата по "Интерфаксу").

Примером дороги между городами Золотого кольца, которая не пользуется популярностью, Петушенко назвал участок Р-132 от Ярославля до Твери. "Чтобы из Ярославля сегодня доехать до Твери, кто-то, может быть, даже скорее поедет до Москвы и уже от Москвы - до Ярославля. Да, это будет дольше по расстоянию, но по времени - быстрее. А когда между Ярославлем и Тверью будет скоростная дорога первой технической категории, мы и Москву сможем разгрузить, и появятся новые территории экономического роста", - сказал он.

При этом глава "Автодора" отметил, что пока что проект скоростной трассы "Золотое кольцо" рассматривается в долгосрочной перспективе, а в приоритете находятся дорогостоящие проекты автодорог "Южного кластера".

Напомним, впервые Вячеслав Петушенко рассказал о плане строительства платной трассы, которая должна соединить города Золотого кольца России в июле этого года. "У нас есть мечта закольцевать Золотое кольцо, соединив исторические места и города в центральной части России, которые сегодня никак не связаны между собой", - сказал Петушенко в эфире радио "Автодор", отметив, что детальный проект трассы еще не разрабатывался.

Золотым кольцом называют популярный туристический маршрут по старинным городам вокруг Москвы. До недавнего времени все эти города были соединены между собой региональными дорогами, и лишь участок Калуга - Тула - Рязань имел статус федеральной трассы Р-132. В апреле этого года правительство присоединило к Р-132 944 километра региональных дорог, что превратило трассу в 1500-километровое федеральное кольцо. В Росавтодоре отмечали, что это решение "будет способствовать развитию туристического маршрута и существенно улучшит экономическое и культурное развитие Центрального региона".