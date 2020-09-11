Компания "АвтоВАЗ" подвела итоги объявленного в августе конкурса на название новой модели Lada. Всего победителями были признаны четыре варианта - по одному в каждой соцсети, где проходил конкурс.

В соцсети "ВКонтакте" лучшим признали предложение пользователя Дмитрия Анисимова, который (Onega). В Instagram победой отмечен Василий Бережной (Alta). Конкурс в Facebook выиграл Андрей Демешкин (Slava), а в "Одноклассниках" победителем стал Николай Яковлев (Lika). Каждый победитель получил в подарок кружку и портативный аккумулятор с символикой Lada, пишет журнал "За рулем".

Напомним, список требований конкурса включал шесть пунктов. Так, предложенное название должно было быть благозвучным и легко читаться на латинице и кириллице. Кроме того, оно должно было ассоциироваться с Россией и сочетаться со словом "Lada". Наконец, оно должно было состоять из 2-3 слогов, оканчиваться на букву "А" и иметь понятное ударение.

Ранее в открытой базе Роспатента появился документ с регистрацией трех торговых марок, закрепленных за российским брендом Lada. "АвтоВАЗ" запатентовал названия Tensa, Forta и Kayna, попавшие в категорию "автомобили" и "игрушки". При этом пока неясно, собирается ли автопроизводитель использовать данные наименования, а также имена, предложенные пользователями, для своих будущих моделей.