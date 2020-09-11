Иностранные автомобили в России дорожают быстрее инфляции. Так, по данным Росстата, за год иностранные машины в России выросли в цене почти на 6% при инфляции в стране менее 4%. Только за первую неделю сентября средняя цена машин в автосалонах выросла почти на 1%. Это в два раза больше, чем в конце июля-начале августа, когда продавцы впервые повысили цены после карантинных ограничений.

Как сообщает "Коммерсант-FM", дилеры объясняют рост цен дефицитом автомобилей и прогнозируют дальнейшие повышения стоимости машин да конца года. Например, директор по маркетингу автомобильной группы "Авилон" Андрей Каменский рассказал, что в первом полугодии стоимость автомобилей выросла на 3-7%.

"В сентябре мы видим, что произошла очередная индексация цен по некоторым брендам. По Mercedes-Benz, например, стоимость выросла на 3%. Проиндексировались цены на ряд моделей Volkswagen. На текущий момент на рынке еще наблюдается и дефицит автомобилей, в основном на модели SUV-сегмента по ряду премиальных и массовых брендов: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar, Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volkswagen и Hyundai. Автомобили, которые были произведены уже после пандемии, только вот начинают приходить или поступят в начале октября. На текущий момент дефицит остается. Как показывает практика стоимость автомобилей будет расти", - сообщил Каменский.

В свою очередь владелец холдинга "Прагматика" Владислав Рыдаев предположил, что проблема с дефицитом новых автомобилей на рынке решится примерно через месяц. Однако рост цен на новые машины при этом продолжится.

"После падения нефти и рубля, цены на новые автомобили не в полной мере отыграли это структурное изменение. И в этой части сентябрь является традиционно месяцем, когда заводы понемножку поднимаются на новую планку. Плюс к этому, как мы понимаем, в марте-мае никакой возможности поднимать цены не было, потому что не было рынка как такового. Мы работаем в дефиците по всем позициям. После всплеска июня и июля в августе контрактование опустилось где-то на минус 10-12% от 2019 года. Является ли это свидетельством того, что просто нет автомобилей, поэтому упали выдачи, либо же говорит о новом уровне, на который вышел рынок, как раз в сентябре-октябре станет понятно", - пояснил Рыдаев.

Наконец, гендиректор автосалона "ДолАвто" Сергей Климов заявил, что повышение цен производителями в ближайшее время будет незначительным. По его словам, некоторые производители уже уведомили дилеров о небольшом повышении цен.

"Серьезного колебания мы не ожидаем. У нас также разные бренды, даже разные модели у одного производителя по-разному растут. Увеличивается стоимость популярных моделей. Не имея возможности увеличить именно поставки, производитель просто немножко поднимает цены. Мы получаем машины из Китая, поэтому они идут пульсирующими темпами - в какой-то момент каких-то моделей не хватает", - отметил Климов.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе составили 137 517 автомобилей. Этот показатель сократился на 0,5% по сравнению с августом 2019 года.