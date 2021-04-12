Компания Citroen представила кросс-лифтбек C5 X

Citroën / YouTube

Компания Citroen 12 апреля официально представила модель C5 X, дизайн кузова которой сочетает в себе черты седана, лифтбека и кроссовера.

Новый автомобиль заметно вырос в размерах по сравнению с кроссовером C5, но стал ниже. C5 X получил плавные очертания кузова с высокой поясной линией и удлиненным капотом. Кроме того, автомобиль оснастили светодиодными V-образными передними фарами и задними фонарями, пишет Motor.ru . Объем багажника C5 X составляет внушительные 545 литров.

Автомобиль будет выпускаться с бензиновым двигателем, характеристики которого пока не раскрываются. Также C5 X получит гибридную версию мощностью 225 лошадиных сил. У этой модификации запас хода на электротяге составит 50 километров, что позволит использовать машину в городском режиме как электромобиль. Также машину укомплектовали подвеской Citroen Advanced Comfort с тремя режимами езды. В компании утверждают, что благодаря этой системе машина способна буквально "парить" над дорогой, пишет РБК .

В салоне автомобиля установлен 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы, проекционный дисплей, сиденья Advanced Comfort с прослойкой из пенополиуретана, площадка для смартфона с беспроводной зарядкой и 4 разъема USB. Список ассистентов водителя в С5 X включает систему полуавтономного вождения второго уровня, которая включает адаптивный круиз-контроль с функцией, систему контроля полосы, систему контроля слепых зон дальнего действия, систему предупреждения столкновения при движении задним ходом, а также функцию кругового обзора Top 360 Vision.

Продажи Citroen C5 X в Европе начнутся во второй половине этого года. О планах французской компании продавать эту модель и на российском рынке не сообщается.