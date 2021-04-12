Компания "АвтоВАЗ" 12 апреля объявила о начале продаж автомобилей Lada с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro с поддержкой платформы "Яндекс.Авто". Об этом сообщается на сайте "АвтоВАЗа".

"Это интеллектуальная мультимедийная система, обеспечивающая функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, со встроенным "Яндекс.Авто" и поддержкой проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto. Система отличается высоким быстродействием и возможностью пользоваться привычными сервисами в дороге: "Навигатором", "Музыкой", "Алисой" и "Заправками". Lada EnjoY Pro с "Яндекс.Авто" - это 8-дюймовый HD-экран с отзывчивой и яркой матрицей IPS, удовольствие от качественного объемного звука ARKAMYS, а также регулярно обновляемое "по воздуху" программное обеспечение, которое позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся функций, добавлять новые и повышать стабильность их работы", - говорится в сообщении компании.

Собственный концертный зал и полноценный функционал смартфона в вашем автомобиле LADA? Возможно и такое! С новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, объединившей в в себе Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто: https://t.co/Bf4kP0WM9f #LADA pic.twitter.com/NRiyZghS6G — LADA (@LADA_Russia) March 23, 2021

"Яндекс" участвует в этом проекте с момента создания и тестирования первых прототипов, поэтому мы смогли вместе с коллегами из "АвтоВАЗа" подобрать "железо" под наши стандарты. Система построена на базе современного процессора и работает под управлением модифицированной нами автомобильной версии Android 9. В итоге получилось решение, сопоставимое со смартфонами по многим параметрам, среди которых плавность работы, скорость отклика и быстродействие", - отметил глава лаборатории "Яндекс.Авто" Михаил Малахов.

В настоящее время новая мультимедийная система представлена в автомобилях Lada Vesta, включая версию Sport, а также Xray Cross и Xray. На Lada Vesta новая система EnjoY Pro доступна опционально в комплектации Comfort в рамках пакета Winter EnjoY Pro по цене от 856,9 тыс. рублей. Для модели Xray Cross система доступна в рамках пакета Prestige, a так же в исполнении Instinct по цене от 973,9 тыс. рублей, а для модели Xray - в комплектации Luxe с пакетом Prestige по цене от 887,9 тыс. рублей. В перспективе новой системой оснастят и другие модели Lada.

В сообщении "АвтоВАЗа" уточняется, что звук Lada EnjoY Pro был настроен с учетом архитектуры и объема салона каждой модели Lada, в которой будет использоваться система. Алгоритмы распределения звука создают в салоне эффект концертного зала, а индивидуальная настройка звуковых частот и звуковой сцены обеспечивают качественное звучание в широком диапазоне.

Напомним, система "Яндекс.Авто" сейчас также доступна в автомобилях Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi, Geely и ряда других, компаний.