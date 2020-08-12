В июле 2020 года в тройку самых популярных моделей подержанных машин на российском рынке не вошли автомобили отечественных производителей. Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", такое произошло впервые в истории российского вторичного рынка.

Рейтинг популярности подержанных машин в июле возглавил Ford Focus (13,3 тыс. проданных машин). Далее идут Hyundai Solaris (12,7 тыс. машин) и Kia Rio (12,6 тыс. штук). Хэтчбек Lada 2114, который уже давно лидирует по продажам на вторичном рынке, в июле остался на четвертом месте (12,1 тыс. машин), а замкнула топ-5 Toyota Corolla (10,6 тыс. штук).

В целом же в июле объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 560,6 тыс. единиц, на 13,8% больше, чем год назад. Первенство на вторичном рынке сохранила компания "АвтоВАЗ": на долю машин Lada пришлось около 23% от общего объема рынка.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 141 924 автомобиля. Этот показатель вырос на 6,8% по сравнению с июлем 2019 года.

"С показателем +6,8% июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего года, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка. Столь значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и с другой стороны, ослаблением рубля. Текущие результаты за июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают снижение на 19,3%, что лучше, чем -23,9% по прогнозу АЕБ на 2020 год. Хорошие результаты продаж рынка в целом обусловлены также государственными мерами поддержки. Рост продаж по некоторым брендам мог бы быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.