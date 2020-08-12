АО "Мерседес-Бенц РУС" (официальный представитель Mercedes-Benz в России) объявило об отзыве свыше 1,6 тыс. автомобилей G-класса из-за потенциального дефекта блокировки дифференциала.

"Отзыву подлежат 1 644 автомобиля Mercedes-Benz G-класса (тип 463), изготовленных в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будут проверены и, при необходимости, заменены исполнительные элементы блокировок дифференциала. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Это не первый отзыв автомобилей Mercedes-Benz в России за последнее время. В июне компания объявила об отзыве почти 4,3 тыс. автомобилей нескольких моделей из-за потенциального дефекта люка в крыше. В июле стало известно об отзыве свыше 1 тыс. автомобилей S-класса из-за дефекта заглушек на двигателе.