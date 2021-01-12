"АвтоВАЗ" повысит цены почти на все модели Lada с 15 января

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Компания "АвтоВАЗ" планирует повысить цены почти на все автомобили Lada с 15 января. Первое в этом году повышение цен составит 2-5%, сообщает портал Лада.Онлайн со ссылкой на обновленные прайс-листы, полученные от одного из дилеров Lada.

Согласно полученным от дилера материалам, базовая версия модели Lada Granta в кузове седан подорожает с 488,9 тыс. рублей до 499,9 тыс. рублей. Lada Vesta будет стоить от 703,9 тыс. рублей (+27 тыс. рублей), а хэтчбек Lada XRay подорожает на 19 тыс. рублей (до 679,9 тыс. рублей). Lada Niva Legend (бывшая Lada 4x4) будет продаваться по цене от 599,9 тыс. рублей (+12 тыс. рублей), а Lada Largus подорожает до 668,9 тыс. рублей (+15 тыс. рублей). Самая дорогая машина в линейке Lada (Vesta Sport) вырастет в цене на 20 тыс. рублей и будет стоить от 1,11 млн рублей.

Повышение цен не затронет только Lada Niva (бывшая Chevrolet Niva) - внедорожник по-прежнему будет стоить от 738 тыс. рублей. При этом вскоре компания начнет продажи обновленной версии этой модели, которая получила название Lada Niva Travel.

Напомним, в прошлом году "АвтоВАЗ" повышал цены на автомобили Lada шесть раз: в январе, апреле, мае, июле, октябре, и ноябре. Средняя по модельному ряду Lada прибавка цены за 2020 год составила более 40 тыс. рублей.