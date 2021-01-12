Sony показала ВИДЕО испытаний прототипа электрокара Vision-S

Sony / YouTube

Японская компания Sony опубликовала на своем YouTube-канале видео с дорожных испытаний электрокара Vision-S. Этот прототип был впервые продемонстрирован публике год назад .

По словам разработчиков, Vision-S будет представлять собой "умный" электрокар, который сможет взаимодействовать с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями, пишет Motor.ru .

Напомним, электрокар Vision-S, созданный в сотрудничестве с компанией Magna, внешне напоминает многие современные автомобили. Он оснащен двумя электромоторами мощностью 268 лошадиных сил, которые разгоняют Vision-S до 100 километров в час за 4,8 секунды и обеспечивают максимальную скорость в 240 километров в час. Также прототип получил десятки датчиков, камеры вместо зеркал заднего вида и фирменную систему автопилота.

В салоне Vision-S установлено несколько сенсорных дисплеев которые занимают все пространство передней консоли. На них выводятся не только данные бортовых систем, но и любая другая информация, включая изображения с боковых камер. Динамики аудиосистемы 360 Reality, создающие "трехмерный звуковой эффект", встроены в кресла автомобиля, а для задних пассажиров предназначены отдельные мониторы, закрепленные на подголовниках передних сидений.

Помимо Sony и Magna, в создании автомобиля участвуют венгерский разработчик беспилотных технологий Almotive и компании Bosch, NVidia, ZF, Blackberry и Continental.

В настоящее время прототип электрокара проходит испытания на дорогах общего пользования в Европе. Судя по номерному знаку, автомобиль Sony был зарегистрирован в Австрии.

Год назад в Sony говорили, что концепт должен продемонстрировать технические возможности компании, но разрабатывать серийную версию Vision-S инженеры не планируют. Однако сейчас участники команды разработчиков надеются, что прототип все же получит серийное воплощение.