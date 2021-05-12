В Минпромторге рассчитывают решить проблему дефицита чипов для автопрома к концу лета

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Минпромторг РФ рассчитывает, что затронувшая многих производителей проблема дефицита электроники для автомобилей будет решена к концу лета этого года.

"Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику. Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля - марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

В ведомстве также считают, что на российском рынке нет дефицита автомобилей из-за проблем с комплектующими, но есть повышенный спрос на некоторые модели. "При этом было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих", - отметили в Минпромторге.

"Благодаря большой работе, проводимой российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственному участию органов исполнительной власти, удается в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов. Минпромторг в постоянном режиме взаимодействует как с автопроизводителями, так и с их поставщиками. Успешно отработаны несколько обращений участников рынка", - добавили в ведомстве.

Напомним, в конце апреля сообщалось , что на российском рынке образовался дефицит грузовиков и легких коммерческих автомобилей (LCV). Автопроизводители и импортеры отмечали, что автомобили законтрактованы на несколько месяцев вперед.

Дефицит чипов, начавшийся в прошлом году, связан с резко возросшим в условиях пандемии спросом на бытовую электронику, а также с ростом спроса на автомобили. Проблема усугубили зимние морозы в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также пожар на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем. О приостановке или сокращении производства некоторых моделей машин из-за нехватки чипов в разное время уже объявляли Volkswagen, Hyundai, BMW, Suzuki, Toyota, Honda и другие компании.