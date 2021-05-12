В России отзывают более 3 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander

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Компания "ММС РУС" (официальный представитель бренда Mitsubishi в России) объявила об отзыве свыше 3 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander из-за потенциальных проблем со стояночным тормозом.

"Отзыву подлежат 3217 автомобилей Mitsubishi Outlander, изготовленных в период с мая по сентябрь 2016 года с VIN-кодами согласно приложению . Причины отзыва транспортных средств: в некоторых случаях возможно снижение эффективности работы стояночного тормоза", - говорится в сообщении опубликованном на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru .

На всех транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена задних тормозных суппортов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.