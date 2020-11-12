МВД направило в правительство проект подготовленных ГИБДД поправки в закон "О безопасности дорожного движения". Среди прочего поправки позволяют садиться за руль с 17 лет. Обзор документа приводит газета "Коммерсант".

В настоящее время законодательство позволяет сдать экзамен на права в 17 лет, но управлять машиной гражданин может только с 18 лет. Авторы законопроекта считают, что за год приобретенные знания и навыки теряются, и нужно разрешить 17-летним садиться за руль сразу, при условии, что в салоне будет находиться "водитель-наставник" с правами категории B. Уточнить требования к наставникам должно будет правительство.

Помимо этого, в поправках прописаны новые правила допуска за руль водителей автобусов и грузовиков. Так, ссылаясь на международный опыт, в ГИБДД предлагают допускать к вождению транспортных средств категории D, только тех водителей, у которых уже есть как минимум годовой опыт вождения. Также в документе говорится, что иностранцам с национальными правами категорий С или D потребуется обменять их на российские, предъявив "документ о квалификации", подтверждающий прохождение экзамена после "освоения" основной программы обучения. Из проекта следует, что пройти эту процедуру можно без посещения автошколы.

Также поправки ужесточают требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в РФ, или гражданам РФ, приехавшим из-за рубежа. Если сейчас они могут ездить с иностранными правами, срок действия которых часто не ограничен, и не проходить регулярное медосвидетельствование, то в случае принятия поправок через полгода с момента получения вида на жительство или российского паспорта иностранными правами пользоваться будет нельзя. Исключение сделают для граждан стран Евразийского экономического союза, которые смогут пользоваться национальными правами до окончания срока их действия или в течение десяти лет после выдачи.

Кроме того, поправки устраняют лазейку для водителей без прав. Сейчас водитель, который ехал без прав (или с просроченными правами) либо попался на пьяном вождении, может быть оштрафован или подвергнут административному аресту, но ему ничто не мешает сдать экзамен и получить права. Поправки вводят запрет на выдачу прав в течение года после "исполнения наказания".

Наконец, поправки уточняют, какие транспортные средства относятся к категории А: помимо мотоциклов, к ней будут относиться мотоциклы с коляской, различные виды трициклов, рабочий объем двигателя которых превышает 50 куб. см, а максимальная скорость выше 50 км/ч. К категории М поправки, помимо мопедов, относят квадроциклы массой до 350 кг с максимальной скоростью до 50 км/ч, двигателем внутреннего сгорания объемом менее 50 куб. см и максимальной мощностью 4 кВт либо с электродвигателем такой же мощности. Квадроциклы весом до 400 кг (до 550 кг, если они предназначены для перевозки грузов) и мощностью до 15 кВт будут относиться к категории B1.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева раскритиковала поправку, которая позволяет иностранным гражданам при обмене прав категорий С и D учиться самостоятельно. "Самоподготовка для водителей всех категорий была отменена в 2014 году, потому что такие водители аварийнее в два раза. Введение так называемого экстерната для иностранных водителей и допуска их к управлению "тяжелыми" категориями - полная профанация", - считает она. С ней согласился главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию Александр Лыткин, отметив, что в странах СНГ плохо готовят водителей "тяжелых" категорий. Также он указал на потенциальную коррупционную составляющую - иностранные граждане смогут купить документы об окончании автошколы.

В то же время создание института "водителей-наставников" Шутылева назвала концептуально правильной идее, напомнив, что такая практика существует в некоторых других странах, включая Австрию, где начинающие водители не попадают в ДТП.

"Но там требования к наставникам гораздо выше - ими могут быть только близкие родственники, не имеющие штрафов, лишения удостоверения, с большим опытом управления. Исходя из предлагаемого проекта наставником может выступить и 18-летний друг, такой же неопытный, как и только что получивший права. Смысла в таком сопровождении нет", - считает эксперт.