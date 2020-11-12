"АвтоВАЗ" повысит цены на машины Lada в шестой раз за год

Компания "АвтоВАЗ" планирует с 18 ноября повысить цены на весь модельный ряд за исключением Lada Niva. Об этом сообщает портал "Лада.Онлайн" со ссылкой на собственные источники.

Судя по приведенным примерам, машины Lada подорожают на 1%. Так, седан Lada Granta в базовой комплектации подорожает с 483,9 тыс. рублей до 488,9 тыс. рублей, а седан Lada Vesta - с 667,9 тыс. рублей до 676,9 тыс. рублей. Lada Xray вырастет в цене с 653,9 тыс. рублей до 660,9 тыс. рублей, Lada Largus - с 645,9 тыс. рублей до 653,9 тыс. рублей, а трехдверная Lada 4x4 - с 581,9 тыс. рублей до 587,9 тыс. рублей.

О причинах пересмотра цен компания не сообщает. Вероятно, машины подорожают в связи с ослаблением рубля и повышением стоимости иностранных комплектующих. Также на цены мог повлиять рост спроса.

Это повышение цен станет шестым по счету для "АвтоВАЗа" в 2020 году. Ранее "АвтоВАЗ" пересматривал прайс-листы в январе, апреле, мае, июле и октябре, а средняя по модельному ряду Lada прибавка цены за 2020 год составила более 40 тыс. рублей без учета грядущих октябрьских изменений.

Напомним, в начале ноября компания "АвтоВАЗ" объявила о рекордных за последние несколько лет продажах автомобилей Lada в октябре этого года. "В октябре было продано 37 030 автомобилей, включая Lada Niva, что больше на 22,5%, чем было реализовано в октябре 2019 года и абсолютный рекорд по количеству проданных автомобилей в месяц (за период начиная с октября 2014 года, когда было продано 37 788 [машин])", - говорилось в сообщении "АвтоВАЗа".

Тройка самых популярных моделей компании осталась прежней. На первом месте идет семейство Lada Granta (12 756 машин, +8,9% за год), а далее следуют Lada Vesta (11 853 машины, +42,9%) и Lada Largus (4 779 автомобилей, +2%).