Минтранс подготовил обновленную редакцию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги"

Минтранс РФ представил доработанную по поручению президента Владимира Путина редакцию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД). Как пишет "Коммерсант", ведомство опубликовало презентационные материалы к обновленному проекту.

Напомним, нацпроект, рассчитанный до 2024 года, ранее предполагал финансирование в размере 4,7 трлн рублей (из них 4,4 трлн планировали выделить на ремонт дорог). В рамках проекта через четыре года должны были отремонтировать половину всей региональной дорожной сети. В состав прежней редакции нацпроекта входили федеральные проекты "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития" и "Дороги Минобороны".

Как следует из свежих материалов Минтранса, теперь нацпроект БКАД будет поделен на шесть федеральных проектов, финансирование которых в 2021-2024 годах составит 2,7 трлн рублей, а в 2025-2030 годах - 8,9 трлн рублей. 1,2 трлн и свыше 5 трлн из этих сумм соответственно выделят на реализацию федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", в рамках которого планируется отремонтировать 60% всех дорог регионального и межмуниципального значения (около 510 тыс. километров) и 290 километров мостов, эстакад и путепроводов. Также проект предусматривает ремонт дорог в 35 агломерациях вокруг городов в ДФО с населением свыше 20 тыс. человек и в 51 агломерации с населением до 200 тыс. человек.

Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" предусматривает реконструкцию или строительство 1,4 тыс. километров дорог Росавтодором в 2025-2030 годах (1,8 трлн рублей) и 1,26 тыс. километров дорог госкомпанией "Автодор" (1,5 трлн рублей). Как отмечает издание, ранее эти планы планировалось реализовать в рамках нацпроекта "Комплексный плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (КПМИ), но теперь они перенесены в БКАД. Перенос большей части планов уменьшил бюджет КМПИ с нынешних 5,4 трлн руб. (в 2021-2024 годах) до 3,8 трлн руб. В 2025-2030 годах финансирование этого нацпроекта составит 2,8 трлн рублей.

На федеральный проект "Безопасность дорожного движения" в 2025-2030 годах планируется выделить 110 млрд рублей, а в ближайшие 4 года - 30,9 млрд рублей. Как и ожидалось, вместо текущей цели на 2024 год в 4 смерти в ДТП на 100 тыс. населения в проекте теперь указано, что к этому сроку смертность должна снизиться до 8,4 на 100 тыс. населения, а показатель в 4 смерти стал целевым для 2030 года. В рамках проекта будут закупаться новые патрульные машины и машины для сдачи экзаменов на права, оснащенные датчиками, фиксирующими параметры вождения, а также вертолеты для оказания первой медпомощи после ДТП. Часть средств выделят на организацию переходов, установку светофоров, освещения и т.д.

Наконец, в рамках действующего федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" 193 млрд рублей планируется выделить на системы весогабаритного контроля, установку новых камер фиксации нарушений, внедрение интеллектуальных систем и т. д. Бюджет проекта "Автомобильные дороги Минобороны России" составят 10 млрд рублей, которые направят на ремонт ведомственной дорожной сети. Добавленный в БКАД проект "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" предусматривает обновление 30% подвижного состава общественного транспорта в городских агломерациях, которое обойдется в 620 млрд рублей.

Глава Общественного совета Минтранса РФ Михаил Блинкин отметил, что раньше БКАД ассоциировался только с ремонтом дорожной сети, но в новой редакции нацпроект содержит почти все мероприятия в области дорожного хозяйства.

"На политическом уровне БКАД воспринимался всеми как главная дорожная программа, а в ней ничего не было про федеральные дороги. Можно говорить о том, что нацпроект приведен в более разумный и рациональный вид", - заявил Блинкин, назвав более реалистичным новый целевой показатель смертности в ДТП.