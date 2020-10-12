ddcoral / DepositPhotos Mercedes-Benz отзывает в России свыше 200 микроавтобусов Vito

ddcoral / DepositPhotos

АО "Мерседес-Бенц РУС" (официальный представитель Mercedes-Benz в России) объявило об отзыве свыше 200 микроавтобусов Vito из-за нарушений в конструкции бамперов.

"Отзыву подлежат 204 автомобиля Mercedes-Benz Vito (тип 447), реализованных в период с августа 2019 года по февраль 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств являются установленные передние бамперы, которые не соответствуют законодательным требованиям по защите пешеходов", - сообщили в Росстандарте.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Все подлежащие отзыву транспортные средства будут дооборудованы требуемой усиленной облицовкой в нижней части переднего бампера. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Отметим, что этот отзыв стал 31-м по счету для автомобилей Mrcedes в России в 2020 году. В основном компания отзывала десятки или сотни машин разных моделей, но несколько отзывных кампаний были более крупными. Например, в июне компания объявила об отзыве почти 4,3 тыс. автомобилей нескольких моделей из-за потенциального дефекта люка в крыше. В июле стало известно об отзыве свыше 1 тыс. автомобилей S-класса из-за дефекта заглушек на двигателе, а в августе сообщалось об отзыве свыше 1,6 тыс. автомобилей G-класса из-за потенциального дефекта блокировки дифференциала. В сентябре в России отозвали около 1,7 тыс. коммерческих фургонов Sprinter из-за потенциальных проблем с тормозной системой.