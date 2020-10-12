Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Арбитражный суд Москвы отклонил иск признанного банкротом индивидуального предпринимателя из Ростова-на-Дону Олега Ивуса, требовавшего взыскать почти 91 млрд рублей с автопроизводителей Kia и Hyundai

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Арбитражный суд Москвы отклонил иск признанного банкротом индивидуального предпринимателя из Ростова-на-Дону Олега Ивуса, требовавшего взыскать почти 91 млрд рублей с автопроизводителей Kia и Hyundai. Об этом сообщает "Прайм".

Истец требовал от компаний компенсацию за нарушение прав на принадлежащий ему в России товарный знак XLine, под которым в России продаются некоторые версии моделей Kia (Kia Rio X-Line и Kia Picanto X-Line). Ответчиками по иску были указаны южнокорейская Kia Motors Corporation и российские компании "Киа Моторс Россия и СНГ" и "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", представляющие в России марки Kia и Hyundai.

Как следует из документов Роспатента, товарный знак XLine Ивус зарегистрировал на свое имя в 2015 году с приоритетом от 2013 года. Он распространяется на несколько классов товаров и услуг, в том числе на колеса и шины для автотранспортных средств, ремонт и техобслуживание автомобилей. Продажи Kia Rio X-Line стартовали в России в 2017 году, а годом позже на рынок вышла модель Picanto X-Line.

Компенсацию по иску, поданному финансовым управляющим Ивуса Натальей Шепиловой, рассчитали как двукратная стоимость товаров, на которых был незаконно размещен товарный знак.

В 2019 году Kia Motors попыталась лишить Ивуса прав на бренд XLine. Тогда иск компании рассматривался в рамках дела о банкротстве предпринимателя, но суд в Ростове-на-Дону пришел к выводу, что лишение должника прав на товарный знак нарушит интересы его кредиторов, поскольку за счет его реализации могут быть погашены обязательства Ивуса.

Основными кредиторами предпринимателя являются БМ-банк (входит в группу ВТБ), банк "Открытие" и ВТБ. Этим банкам предприниматель должен 579 млн, 45 млн и около 9 млн рублей соответственно. В марте этого года товарный знак XLine был выставлен на торги по начальной цене около 3,6 млрд рублей. О результатах этих торгов не сообщалось.