Запуск реформы процедуры техосмотра в целях искоренения практики выдачи автовладельцам диагностических карт без проверки состояния машин пока не привел к заметных переменам на рынке. Так, многочисленные компании по-прежнему предлагают услуги по оформлению диагностических карт онлайн, пишет "Коммерсант" .

Напомним, по новым правилам, утвержденным приказом Минтранса N97, операторы ТО должны фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в ГИБДД. Диагностическая карта теперь является электронным документом, а единая информационная система техосмотра ЕАИСТО МВД запрещает формировать карту без усиленной электронной подписи эксперта и двух фотографий автомобиля из пункта ТО (в начале диагностики и в конце). Однако подделать такие снимки сейчас несложно.

"Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса N97", - говорится в письме заместителя начальника ГИБДД Николая Шеюхина, направленном в Минтранс.

Как отмечает издание, после 1 марта, когда реформа ТО вступила в силу (для примерно 14 млн автовладельцев ее отложили до 1 октября, продлив действие выданных ранее диагностических карт) расценки на услугу "техосмотр онлайн" выросли с 0,65-1 тыс. рублей до 1,5-2 тыс. рублей. Если раньше оказывающие такие услуги фирмы просили прислать данные о пробеге автомобиля, шинах и копию СТС, то теперь владельцы должны также предоставить две фотографии. В требованиях к ним на сайте одной из компаний говорится, что на снимках не должно быть отражений людей, зданий и насыщенного заднего фона.

По словам руководителя блока специальных сервисов компании Infosecurity a Softline Сергея Трухачева, загрузка в ЕАИСТО подложных снимков не составляет труда. Так, можно отредактировать сами фотографии или заменить номер на фотографиях похожего автомобиля. Многие программы также позволяют прописать нужные координаты съемки в метаданных фотографий.

В свою очередь координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов сообщил, что автомобиль могут просто отогнать на пункт ТО и сфотографировать без проведения техосмотра.

Гендиректор союза "Техэксперт" Сергей Зайцев назвал ситуацию ожидаемой, отметив, что из примерно 5 тыс. зарегистрированных в России операторов ТО реально имеют оборудование и средства для осмотра машин только 1-1,5 тыс., а остальные - "жулье, брокеры и агенты, торгующие картами". "Они нащупали слабые места и быстро адаптировались к новой системе", - добавил Зайцев. По мнению исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, добросовестные операторы могут бороться с мошенниками, направляя в МВД жалобы на обнаруженные в ЕАИСТО подозрительные фотографии или пункты, оформляющие слишком много карт за день.

В МВД сообщили, что с 1 марта было заведено более сотни дел по признакам нарушения операторами правил проведения ТО. Судебных решений по этим делам пока нет, но ужесточенное наказание грозит нарушителям штрафов в размере до 50 тыс. рублей для оформившего карту эксперта и до 300 тыс. рублей для юрлица.

Отметим, что в 2017 году, когда проект реформы ТО только готовился, в Минэкономразвития предлагали обязать операторов ТО снимать процедуру осмотра на видео, но от этого правила отказались из-за больших расходов на создание системы хранения таких записей. В РСА стоимость создания системы оценивали примерно в 400 млн рублей.