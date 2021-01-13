Продажи "АвтоВАЗа" по итогам 2020 года упали на 5%

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Компания "АвтоВАЗ" подвела итоги 2020 года и поделилась некоторыми планами на 2021 год. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте крупнейшего российского автопроизводителя.

В компании сообщили, что в прошлом году в России было продано 343 512 автомобилей Lada. По сравнению с 2019 годом продажи упали почти на 5%, но в условиях пандемии падение продаж оказалось небольшим, а доля Lada на российском авторынке в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,6% до 21,5%, установив рекорд за последние девять лет.

"Третий год подряд Lada Granta и Lada Vesta являются самыми популярными автомобилями в РФ: по итогам 2020 года первое место удерживает Lada Granta с результатом 126 112 проданных автомобилей. Доля рынка модели составила 7,9% (+0,2 пункта к 2019 году). На втором месте, как и в прошлом году - Lada Vesta, продажи которой составили 107 281 автомобиль, а доля рынка модели - 6,7% (+0,4 пункта к 2019 году). В ТОП-10 российского авторынка также вошла пассажирская версия универсала LADA Largus с результатом 37 166 автомобилей", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

В компании уточнили, что в прошлом году за рубежом было реализовано более 41 тыс. автомобилей Lada, а Lada Granta и Lada Vesta заняли первые места по продажам на рынках Казахстана и Белоруссии соответственно.

"Прошлый год стал настоящей проверкой на прочность автомобильной индустрии. Мы благодарны федеральным и региональным властям за поддержку нашего сектора экономики и бренда Lada. Благодаря слаженным действиям коллектива нашего предприятия и наших партнеров, мы смогли нивелировать негативные последствия падения автомобильного рынка, вызванного сложной эпидемиологической обстановкой. В 2021 году Lada планирует удерживать лидирующие позиции в России, развивать продажи на экспортных рынках, расширять продуктовый портфель новыми моделями - Lada Niva Travel и LADA Largus, а также выделяющимися лимитированными сериями. Основным приоритетом в нашей работе будет оставаться постоянное повышение уровня удовлетворенности наших клиентов, привлекательности нашей продукции и услуг", - подвел итоги года исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне.

Отметим, на днях отчет об итогах продаж машин в России в декабре и за весь 2020 год должна обнародовать Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Ранее в АЕБ прогнозировали, что в 2020 году объем продаж машин в России составит 1,522 млн штук, примерно на 15,6% меньше, чем в 2019 году.