Настоятельница Покровского ставропигиального женского монастыря Москвы игуменья Феофания (Ольга Мискина) владеет автомобилем Mercedes-Benz S-класса стоимостью 9,5 млн рублей. Об этом пишут "Открытые медиа".

Напомним, Феофания возглавляет монастырь, в котором хранятся мощи Матроны Московской, уже 25 лет. В июле 2018 года президент Владимир Путин наградил настоятельницу монастыря орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, сохранение объектов культурного наследия и активную благотворительную деятельность". Незадолго до этого в СМИ появилась информация о том, что Феофания управляет расположенным на территории Покровского женского монастыря пятизвездочным отелем, заселение в который дает право прохода к мощам Матроны Московской без очереди. Тогда отмечалось, что услуги гостиницы оформляются как пожертвования, в связи с чем ее доход не облагается налогами и может составлять сотни миллионов рублей в год. C 2018 года настоятельница также руководит четырехзвездочной гостиницей "Даниловская" рядом с подворьем патриарха.

Что же касается автомобилей Феофании, то она уже около 20 лет предпочитает марку Mercedes-Benz. По данным ГИБДД, до 2011 года за ней числились сравнительно недорогие Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска и Mercedes-Benz B170. Затем настоятельница купила представительский Mercedes-Benz S500 4MATIC (на момент покупки в 2011 году такой автомобиль в базовой версии стоил около 5 млн рублей). В 2016 году Феофания приобрела Mercedes-Benz S500 4MATIC нового поколения - этот автомобиль обошелся уже в 9,5 млн рублей. Из базы ГИБДД следует, что эта машина несколько раз превышала скорость.

Отметим также, что Феофании, по данным Росреестра, принадлежит квартира площадью 53,2 квадратного метра в доме на Таганской улице. Стоимость этой недвижимости составляет примерно 16 млн рублей.