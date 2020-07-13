Kia отзывает в России свыше 5 тыс. кроссоверов Seltos

ООО "Киа Моторс Россия и СНГ" (официальный представитель Kia на российском рынке), как и ожидалось, официально объявило об отзыве в России свыше 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos из-за проблем с блокировкой руля после выключения зажигания.

"Отзыву подлежат 5 128 автомобилей Kia Seltos (SP2), изготовленных в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: не блокируется рулевая колонка автомобилей, укомплектованных механической системой блокировки (MSCL), в стояночном положении", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнена замена вала рулевой колонки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, автомобиль, получивший название в честь мифологического родоначальника кельтов, расположился в линейке Kia между моделями Soul и Sportage. В облике кроссовера внимание привлекают широкая решетка радиатора "улыбка тигра", светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары и задние фонари, а также 3D-индикаторы указателей поворота. На российском рынке кроссовер появился весной этого года, а в конце июня стало известно о приостановке продаж некоторых версий Seltos из-за дефекта рулевой колонки на машинах без системы запуска мотора с кнопки.

В базовой версии Seltos получил ассистент старта на подъеме, систему контроля давления в шинах, иммобилайзер и аудиосистему с шестью динамиками. Также кроссовер оснащается 16-дюймовыми колесными дисками, кондиционером и 2,5-дюймовым дисплеем. Старшие версии кроссовера оснащаются датчиком света, климат-контролем, мультимедийной системой с цветным дисплеем, проекционным дисплеем, премиальной аудиосистемой Bose и круиз-контролем. В зависимости от версии кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором MPI мощностью 121 или 123 лошадиные силы, 2,0-литровым мотором мощностью 149 лошадиных сил, а также 1,6-литровым турбоагрегатом с отдачей 177 лошадиных сил. Kia Seltos доступен в передне- или полноприводной версиях с механической, роботизированной и автоматической коробкой передач, а также с вариатором.