В конце марта компания Tesla начала принимать оплату за электрокары в биткоинах. Воспользоваться криптовалютой для покупки электромобиля могли жители США, а глава компании Илон Маск обещал, что до конца этого года такая возможность станет доступна и в других странах. Также он писал, что Tesla использует софт для прямого подключения к узлам системы биткоина, а платежи в криптовалюте принимаются напрямую, без конвертации в классическую (фиатную) валюту.

Однако теперь Tesla отказалась от идеи использования биткоина. Об этом сообщил Илон Маск в своем микроблоге. В сообщении говорится, что прием биткоинов был приостановлен в связи с негативным влиянием криптовалюты на окружающую среду: для майнинга биткоинов и их транзакций используется все больше энергии, получаемой из ископаемых источников, включая уголь, который в Tesla назвали главным загрязнителем среди всех источников энергии. Как отмечает The Verge , сейчас ежегодное потребление энергии на добычу и транзакции биткоинов сопоставимо с энергопотреблением Нидерландов.

"Криптовалюты - это во многом хорошая идея и мы верим, что у них есть большое будущее, но они не могут дорого обходиться окружающей среде", - заявили в компании, уточнив, что прием биткоинов будет возобновлен, когда эта криптовалюта перейдет на возобновляемую энергию. Также в Tesla рассматривают возможность приема криптовалют, которые потребляют менее 1% от энергии, потребляемой биткоинами.

Напомним, в феврале стало известно, что Tesla вложила 1,5 млрд долларов в криптовалюту, купив на эти деньги биткоины. В Tesla тогда пообещали, что компания в ближайшем будущем начнет принимать оплату в биткоинах - с таким призывом Илону Маску ранее обратились клиенты компании. Сообщение Tesla о крупном вложении в биткоины также отразилось на курсе криптовалюты. Биткоин резко подорожал с примерно 39,3 тыс. долларов за единицу, до более чем 44 тыс. долларов, что стало рекордом в истории криптовалюты. С тех пор курс биткоина установил еще несколько рекордов и порой превышал 60 тыс. долларов. Решение компании перестать принимать биткоины привело к резкому падению курса криптовалюты с 55 тыс. до 50 тыс. долларов.

По итогам 2020 года Tesla впервые в истории отчиталась о годовой прибыли. Выручка Tesla в 2020 году составила 31,5 млрд долларов, а прибыль - 721 млн долларов. На четвертый квартал пришлись 10,7 млрд долларов выручки и 270 млн долларов прибыли. При этом стоит отметить, что в четвертом квартале компания получила 401 млн долларов за счет продаж ZEV-кредитов другим автопроизводителям. Речь идет о средствах, которые компания получает от конкурентов, продающих машины с ДВС. Такие сделки позволяют автопроизводителям соответствовать требованиям некоторых штатов США и стран ЕС к экологичности машин. В первом квартале 2021 года компания получила рекордную прибыль в размере 438 млн долларов. При этом прибыльность компании снова была обеспечена не за счет продажи электромобилей - Tesla продала биткоины на 101 млн долларов и получила рекордные 518 млн долларов от продажи ZEV-кредитов.

В свежем сообщении отмечается, что компания больше не планирует продавать биткоины из своей "заначки".