Сильная гроза стала причиной необычного ДТП в штате Флорида. Об этом сообщается на странице спасательной службы округа Уолтон в Facebook.
Инцидент произошел утром 10 мая на трассе I-10. Молния ударила в дорогу прямо перед ехавшим по шоссе пикапом F-150. В результате от дорожного покрытия откололся кусок асфальта размером примерно с обеденную тарелку, который влетел в лобовое стекло машины и вылетел через заднее стекло. Судя по всему, в своеобразный снаряд он превратился в результате мгновенного испарения воды во время удара молнии.
В салоне автомобиля находились водитель и передний пассажир, которые были доставлены в больницу с травмами. Похоже, что по счастливому стечению обстоятельств кусок асфальта пролетел между ними.
Напомним, в феврале этого года обледенение дороги стало причиной массового ДТП в США. Тогда на трассе I-35 в северо-восточной части штата Техас столкнулись более 130 автомобилей. Авария произошла в темное время суток после ледяного дождя, который обрушился на штат. В массовом ДТП погибли 6 человек, а 65 человек обратились за медицинской помощью.