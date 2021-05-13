Сильная гроза стала причиной необычного ДТП в штате Флорида. Об этом сообщается на странице спасательной службы округа Уолтон в Facebook .

Инцидент произошел утром 10 мая на трассе I-10. Молния ударила в дорогу прямо перед ехавшим по шоссе пикапом F-150. В результате от дорожного покрытия откололся кусок асфальта размером примерно с обеденную тарелку, который влетел в лобовое стекло машины и вылетел через заднее стекло. Судя по всему, в своеобразный снаряд он превратился в результате мгновенного испарения воды во время удара молнии.

В салоне автомобиля находились водитель и передний пассажир, которые были доставлены в больницу с травмами. Похоже, что по счастливому стечению обстоятельств кусок асфальта пролетел между ними.