Росстандарт начнет контрольные закупки топлива в режиме "тайного покупателя" на АЗС с 1 июля 2021 года. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Кулешов.

"Уже был принят закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу в следующем году, с 1 июля, и он даст нам как органу госконтроля и надзора возможность осуществлять такие проверки в режиме "тайного покупателя". Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили - и по качеству, и по количеству топлива, выявили нарушения", - сказал Кулешов в эфире "Авторадио" (цитата по ТАСС).

Кулешов напомнил, что сейчас ведомство обязано предупреждать заправки о проведении проверок, но даже плановые проверки выявляют некачественное топливо примерно на 9% АЗС. Пять лет назад некачественным признавали топливо на каждой пятой АЗС. Чиновник добавил, что Росстандарт чаще выявляет нарушения качества автомобильного топлива на малых и "независимых" заправках.

"По бензину в меньшей степени нарушают, порядка 3% организаций показывают нарушения. А если мы говорим про дизель, то это где-то 10-15% АЗС реализуют фальсифицированную продукцию дизельную", - сообщил также Кулешов.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказывал, что сейчас программное обеспечение на заправках позволяет в индивидуальном режиме настраивать процент недолива для конкретного автомобиля, и отследить такое нарушение без режима "тайного покупателя" сложно.

Напомним, 1 октября в России вступил в силу новый ГОСТ на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа. Этот ГОСТ призван защитить интересы потребителей и исключить возможность умышленного недолива топлива на заправках. Среди прочего стандарт гласит, что колонка должна быть оснащена программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, а ее конструкция должна предусматривать защиту от несанкционированной замены узлов и элементов и/или установки дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем колонки.

Алексей Кулешов отмечал, что новый ГОСТ распространяется только на новые колонки. "Положения стандарта распространяются на изготавливаемые и вновь вводимые топливораздаточные колонки и не распространяются на находящиеся в настоящее время в эксплуатации топливораздаточные колонки", - говорил замглавы Росстандарта.