BiggimoT / DepositPhotos В ФНС напомнили, что владельцы машин дороже 3 млн рублей, должны платить налог на роскошь, даже если при покупке автомобиль стоил меньше

BiggimoT / DepositPhotos

Владельцам автомобилей стоимостью более 3 млн рублей необходимо платить налог на роскошь, даже если они приобрели автомобили со скидкой, поскольку Федеральная налоговая служба (ФНС) для расчета налога использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом.

"Налог в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей рассчитывается как произведение налоговой базы (мощности двигателя автомашины) и налоговой ставки, а также с учетом повышающего коэффициента в зависимости от года выпуска автомобиля. Стоит отметить, для расчета налога используется не цена сделки при продаже автомобиля (рыночная стоимость), а именно информация о средней стоимости соответствующей марки, размещенная в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Напомним, с 2014 года Минпромторг ежегодно формирует перечень автомобилей со средней стоимостью более 3 млн рублей. Ранее отмечалось, что в него попадают модели, базовая стоимость которых составляет менее 3 млн рублей. Список, включенных в перечень машин публикуется на сайте Минпромторга.

"В этом году список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, пополнился 100 позициями, сюда вошли некоторые модели Volkswagen, Kia Nissan и другие. Например, повышенный налог заплатят в 2020 году владельцы Kia K900 и Kia Stinger GT, Mazda CX-9 Exclusive и Mazda CX-9 Supreme, Volkswagen Touareg, и Teramont в комплектациях Respect, Status, Business, Exclusive", - рассказал РБК директор по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Ермилов, отметив, что из-за роста цен на машины повышенный налог скоро придется платить и владельцам машин массового сегмента.

Отметим, по данным агентства "Автостат", средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке за последние шесть лет выросла на 67%. Если в 2014 году новый автомобиль в среднем стоил 1,001 млн рублей, то сейчас этот показатель вырос до 1,674 млн рублей.

В ФНС напомнили, что оплатить налог необходимо не позднее 1 декабря. Если налогоплательщик не сделает этого, то уже со 2 декабря налоговая задолженность начнет расти за счет начисления пеней. "В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать его имущество", - напомнили в ФНС.