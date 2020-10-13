Стоимость строительства объектов новой скоростной платной автодороги Джубга - Сочи в рамках проекта "Южный кластер" оценивается в 2,4 трлн рублей до 2030 года. Об этом сообщил 13 октября министр транспорта Евгений Дитрих. "Предварительно мы говорим о том, что объем финансирования железнодорожных объектов [Южного кластера"] составляет порядка 700 млрд рублей, по автомобильной дороге Джубга - Сочи - предварительный объем в соответствующих ценах до 2030 года составляет порядка 2,4 трлн рублей. Естественно, это колоссальная сумма. Иначе как поэтапно, отдельными участками, профинансированы быть не могут. Поэтому объект бьется на участки, и мы будем приступать к ним по мере выделения такого финансирования", - приводит слова Дитриха "Интерфакс".

"По автодорожной части "Южного кластера" мы сейчас также включаем ряд объектов, которые в последующем будут формировать автомобильную дорогу на участке Джубга - Сочи. Предварительное согласие правительства на это получено. Это обходы Туапсе, Лазаревского и Сочи. Мы, собственно, сейчас приступаем к тому, чтобы по ним подготовить предпроектную документацию, чтобы также, как и по дороге М-12, когда финансовые возможности нам позволят, заключить контракты "два в одном" - на проектирование и строительство", - добавил Дитрих.

Ранее глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко объяснял высокую стоимость строительства новой трассы Джубга - Сочи необходимостью сооружения тоннелей. "Тоннели нужны, потому что там природные заповедники, тем более надо постараться пройти рядом с морем", - рассказывал Петушенко.

Напомним, существующая 217-километровая дорога Джубга-Сочи (А-147) является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Она представляет собой двухполосный горный серпантин, который не справляется с нагрузкой в летний период.

В конце сентября на встрече с сенаторами президент Владимир Путин заявил, что в течение ближайших трех лет на развитие дорожной сети в России будет направлено около 6 трлн рублей. Президент уточнил, что эти деньги будут направлены на модернизацию федеральных и региональных дорог, а также автомобильных обходов городов, включая Тольятти и Краснодар.