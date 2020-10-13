Агрегаторы Gett, "Ситимобил" и "Везет" зафиксировали нехватку водителей в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей трех компаний.

Гендиректор сервиса Gett в России Анатолий Сморгонский рассказал, что дефицит водителей связан с тем, что не все таксисты успели вернуться из своих городов, куда они уехали во время пандемии. В компании полагают, что они снова начнут работать в Москве, если власти не введут жесткий карантин. При этом Сморгонский добавил, что нехватка водителей в Gett в Москве достигает 20%, а спрос на такси в столице вырос по сравнению с весной.

"В целом число водителей, конечно, оставляет желать лучшего. Это большая проблема для всего рынка, не только для нас, и не только для Москвы на самом деле. Водителей меньше, чем год назад и это проблема, спрос при этом начинает постепенно опережать спрос год назад <...>, а водители не успевают "расти" теми же темпами", - заявил 12 октября директор агрегатора "Ситимобил" Виталий Бедарев в интервью РБК-ТВ. Он добавил, что из-за нехватки водителей агрегатор чаще применяет повышающие тарифы коэффициенты.

В свою очередь представитель сервиса "Везет" Юлия Варламова рассказала, что в июн компания наблюдала как снижение количества поездок, так и снижение активности перевозчиков. "И если спрос на поездки вернулся к обычным показателям за месяц, то водители возвращаются в сервис медленнее. Из-за несоблюдения баланса спроса и предложения стоимость поездок может локально возрастать. В целом по стране нехватка перевозчиков составляет около 7%, а в Москве этот показатель составляет около 10%", - заявила Варламова. По ее прогнозу, ситуация на рынке улучшится к началу ноября.

В "Яндексе" также признали, что спрос на такси в Москве вырос. "Тарифы в "Яндекс Go" на поездки в такси не менялись. В ситуации, когда на такси большой спрос и появляется повышающий коэффициент вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы он быстрее исчез", - заявили в компании.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 года будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы (ГИС ЕРНИС), оператором которой является столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Участников рынка обяжут передавать в ЕРНИС ФИО водителей, сведения о дате и месте рождения, месте жительства и месте трудоустройства. Список данных для передачи также включает сведения о стаже и данные водительских удостоверений. Наконец, в систему будут передаваться номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.