Новые Dacia Logan и Sandero Stepway провалили краш-тест EuroNCAP

Euro NCAP / YouTube.com

Европейская организация Euro NCAP, занимающаяся проведением краш-тестов и оценивающая безопасность новых автомобилей, обнародовала неутешительные результаты тестирования автомобилей Dacia Logan и Sandero Stepway нового поколения. До российского рынка эти автомобили еще не добрались, а их версии предыдущего поколения в России продаются под брендом Renault.

По итогам тестов оба автомобиля получили две звезды из пяти возможных. Безопасность водителя и взрослых пассажиров эксперты оценили в 70%, детей - в 72%, пешеходов - в 41%, а работу электронных вспомогательных систем - в 42%. Показания, снятые с манекенов, показали риск получения травм грудной клетки у водителя и пассажиров при фронтальном ударе о движущийся барьер. При боковом ударе серьезную травму головы может получить задний пассажир. Для пешеходов большую опасность представляют передние стойки автомобиля, пишет РБК .

Нарекания у специалистов вызвали и сравнительно простые ассистенты водителя Logan и Sandero Stepway. Например, в отчете говорится, что система аварийного торможения распознает только другие машины, но не пешеходов или велосипедистов.

Одновременно в Euro NCAP обнародовали итоги краш-тестов электромобилей Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV. Обе эти модели получили по пять звезд.

Модели Logan и Sandero нового поколения для европейского рынка были представлены осенью прошлого года. Они построены на платформе CMF-B, которая также лежит в основе европейского Renault Clio. Новый Sandero и новый Logan, получили более покатое лобовое стекло и совершенно новую переднюю оптику с Y-образными светодиодными элементами в фарах. Версия Sandero Stepway обзавелась рельефным капотом и дополнительным пластиковым обвесом. На европейском рынке Dacia Logan и Sandero третьего поколения предлагают с трехцилиндровыми моторами мощностью 65, 90 и 100 лошадиных сил, а самый мощный двигатель работает на газе. Младший агрегат в линейке сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач, 90-сильный - с шестиступенчатой механической коробкой либо вариатором CVT, а самому мощному мотору положена только шестиступенчатая "механика".

В салонах машин устанавливается новая приборная панель, мультифункциональное рулевое колесо, а также мультимедийная система с сенсорными дисплеями разного размера. Список оснащения включает климат-контроль, систему аварийного торможения, систему контроля слепых зон, камеру заднего вида и парктроник спереди и сзади.

Напомним, в прошлом году Euro NCAP внедрила новые правила проведения краш-тестов автомобилей. Главным нововведением стал переход от столкновения со смещением о деформируемое препятствие (ODB) к удару о мобильный барьер с прогрессивной деформацией (MPDB). В рамках этого теста автомобиль на скорости 50 километров в час сталкивают с барьером, установленным на тележке массой 1,4 тонны, движущейся навстречу с такой же скоростью. Перекрытие машины и тележки составляет 50%, а сам тест имитирует лобовое столкновение между машиной той или иной модели и стандартным семейным автомобилем среднего класса.

Кроме того, более строгими стали и краш-тесты, имитирующие боковое столкновение: в Euro NCAP изменили скорость и массу движущегося барьера, который ударяет автомобили в бок, а сам тест проводится с обеих сторон, чтобы оценить травмы, которые водитель и пассажиры могут нанести друг другу.