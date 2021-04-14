Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 13 апреля вынес решение по иску Льва Талашкина к Минфину и МВД о возмещении ущерба и компенсации морального вреда в связи с утратой автомобиля.

Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, ранее у истца в рамках уголовного дела о наркотиках, возбужденного против другого человека, был изъят автомобиль Range Rover Evoque, который в 2018 году был приобщен к делу в качестве вещдока и передан на хранение ООО "Фаворит Ф". В 2019 году автомобиль был похищен с территории специализированной стоянки. Талашкин обратился в суд с требованием взыскать с ответчиков 2 млн рублей. 1,9 млн рублей составляла стоимость автомобиля, а 100 тыс. рублей - компенсация морального вреда.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что должностные лица ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не предприняли надлежащие меры по обеспечению сохранности автомобиля, признанного вещественным доказательством.

"Указанное незаконное бездействие должностных лиц ГУ МВД РФ по СПб и ЛО находится в причинно-следственной связи с наступившим для истца имущественным вредом. При этом, доказательств, свидетельствующих о том, что действиями ответчика нарушены личные неимущественные права, истцом не представлено. При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения заявленных исковых требований о взыскании компенсации морального вреда не имеется", - говорится в сообщении.

В итоге суд решил взыскать с МВД в пользу Талашкина 1,9 млн рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 18,2 тыс. рублей.

Как пишет "Фонтанка" ранее компания "Фаворит" практически была монополистом в Петербурге: на ее склады свозили огромное количество вещдоков, которые нередко пропадали. В 2019 году в отношении владельцев компании возбудили уголовные дела о растрате.

Издание также отмечает, что в такого рода делах МВД обычно избегает ответственности. При рассмотрении иска Талашкина представитель ведомства также возлагал вину за угон машины на компанию "Фаворит", но суд обнаружил, что постановление о признании Range Rover Evoque вещдоком предписывало отправить его на стоянку в Кировске. При этом в протоколе осмотра говорится, что его привезли его на проспект Обуховской Обороны, а из постановления о возбуждении дела об угоне следует, что похитили машину со стоянки на улице Салова. По всей видимости, эта путаница и определила решение суда об ответственности МВД.