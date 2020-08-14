Daimler заплатит в США за "дизельгейт" 2,2 млрд долларов

Концерн Daimler AG, владеющий брендом Mercedes-Benz, достиг соглашения с Агентством по охране окружающей среды США, Калифорнийским советом по воздушным ресурсам, Генеральной прокуратурой Калифорнии, Минюстом США и Агентством таможенного и пограничного контроля США в рамках дела о манипулировании данными о вредных выбросах.

Как пишет Motor.ru дело касается так называемого "дизельгейта": несколько лет назад стало известно, что Daimler манипулировал данными о вредных выбросах дизельных двигателей автомобилей.

В Daimler заявили, что мировое соглашение касается примерно 250 тыс. дизельных автомобилей и фургонов, проданных в США. Также концерн решил урегулировать отдельный коллективный иск, который касался дизельных двигателей BlueTEC, которые устанавливались на модели Mercedes-Benz 2009-2016 годов. Властям США компания выплатит примерно 1,5 млрд долларов, а еще 700 млн направит на выплаты частным лицам, пишет журнал "За рулем". Таким образом, общие выплаты составят 2,2 млрд долларов.

В компании признали, что выплата компенсаций негативно скажется на финансовом положении Daimler в течение трех лет.

Напомним, "дизельный скандал" ("дизельгейт") разразился в 2015 году. Тогда экологическое ведомство США проинформировало общественность о недопустимых манипуляциях в автоконцерне Volkswagen. В результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено ПО, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей концерна в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал вызвал массовый отзыв автомобилей целого ряда входящих в концерн компаний для устранения технических фальсификаций. Власти ряда стран оштрафовали компании на крупные суммы, а убытки концерна Volkswagen от "дизельгейта" уже превысили 35 млрд евро.

Также нарушения были выявлены и у других автоконцернов, включая Daimler.