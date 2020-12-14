HyundaiWorldwide / YouTube Hyundai раскрыла российские цены нового седана Elantra

HyundaiWorldwide / YouTube

Компания Hyundai назвала стоимость седана Elantra седьмого поколения для российского рынка, и сроки начала его продаж. Автомобиль, мировая премьера которого состоялась в марте этого года, станет доступен для заказа онлайн до конца этого года, а с начала 2021 года появится у дилеров.

Напомним, Elantra нового поколения во многом напоминает представленный ранее обновленный седан Sonata. Это касается не только кузова, но и ряда стилистических элементов, включая широкую решетку радиатора, переходящую в узкие фары, длинный плавно изгибающийся капот, восходящую боковую линию окон и характерные задние фонари H-Tail. По сравнению с предшественником новая Elantra стала на 56 мм длиннее, на 25 мм шире, но на 20 мм ниже. Колесная база была увеличена на 20 мм и составляет 2720 мм.

На российском рынке седан будет доступен в комплектациях Base, Active и Elegance, а четвертая комплектация получила название Anniversary в честь 30-летия модели Elantra. Новое поколение Elantra будет продаваться с атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 128 и 150 лошадиных сил соответственно. Оба мотора работают в паре с шестидиапазонным "автоматом".

Самая доступная комплектация Base будет стоить от 1,329 млн рублей. В этой комплектации Elantra нового поколения оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности, светодиодными дневными ходовыми огнями, камерой заднего вида, датчиком света, системой контроля давления в шинах, подогревом передних сидений, а также мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto, пишет РБК.

В комплектации Active, стоимость которой начинается от 1,409 млн рублей, седан дополнительно оснащен проекционными светодиодными фарами, датчиком дождя, круиз-контролем, задним парктроником, двухзонным климат-контролем и задними сиденьями с подогревом. За Hyundai Elantra в комплектации Elegance придется заплатить от 1,535 млн рублей. За эти деньги новый владелец получит автомобиль с системой бесключевого доступа, передним парктроником, самозатемняющимся салонным зеркалом, автоматически складывающимися зеркалами и беспроводным зарядным устройством для смартфонов.

Что же касается юбилейной комплектации Anniversary, то она будет стоить от 1,735 млн рублей. В этой версии седан получит эмблемы в честь 30-летия модели на передних крыльях, 17-дюймовые легкосплавные диски и полноразмерное запасное колесо, а также светодиодные задние фонари, комплекс систем активной безопасности Safety Sense и 10,25-дюймовые цифровую приборную панель и дисплей мультимедийной системы.