Moscow-Live / Николай Будишевский Потенциальный штраф за неоплату проезда по платным дорогам могут снизить до 1,5 тыс. рублей

Moscow-Live / Николай Будишевский

Госдума на следующей неделе может во втором чтении одобрить правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы для автовладельцев за неоплату проезда по платным дорогам. При этом размер штрафа для легковых машин планируется снизить до 1,5 тыс. рублей. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект документа, подготовленный ко второму чтению и члена думского комитета по госстроительству Зарифа Байгускарова.

Напомним, в октябре Госдума в первом чтении одобрила поправки в КоАП, согласно которым, невнесение платы за проезд повлечет для владельца легкового автомобиля (или для водителя машины, принадлежащей иностранному перевозчику) штраф в размере 2,5 тыс. рублей. Для грузовиков или автобусов штраф составит 5,5 тыс. рублей. Фиксировать нарушения будут "работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи".

Отметим, этот законопроект дополняет подписанный в октябре президентом Владимиром Путиным закон о регулировании проезда по платным дорогам и правилах формирования тарифов на проезд по ним. Он направлен на развитие системы в России безбарьерных платных дорог. По замыслу авторов, закон должен поспособствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы (free-flow) на платных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог. Система free-flow, напомним, предусматривает свободный проезд по платным дорогам с последующим взиманием оплаты за него. Технология представляет собой специальные рамки с датчиками и камерами, которые фиксируют весь проезжающий транспорт. Устройства распознают номера машины, определяют класс автомобиля и наличие транспондера.

Закон запрещает движение по платным дорогам без оплаты проезда. При этом в документе указано, что взимание платы за проезд по платной дороге или платному участку дороги осуществляется оператором, а методика расчета платы и предельная сумма будут утверждаться правительством, властями региона или органом местного самоуправления в зависимости от того, о дороге какого значения идет речь. Размер платы за проезд по участку дороги устанавливается оператором, и эта стоимость должна быть равной "для всех пользователей в отношении транспортных средств одной категории".

Пока что система free-flow применяется только на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), северо-восточный участок которой открыли ноябре. При этом пока система работает в тестовом режиме, а возможности взимать штрафы с граждан, которые ездят бесплатно, нет.

По словам Байгускарова, снижение штрафов связано с тем, что они не должны быть слишком обременительными для владельцев. И если штрафы для легковых машин предложено снизить с 2,5 тыс. до 1,5 тыс. рублей, то для грузовиков их могут уменьшить с 5,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также в редакции законопроекта ко второму чтению вводится правило об одном штрафе за такое нарушение в сутки, начиная с момента фиксации первого нарушения. Как поясняет издание, на практике это означает, что, проехав один раз по участку ЦКАД и получив штраф, водитель следующие сутки может не опасаться быть наказанным. При этом у нарушителей будет 20 дней на оплату долга (если это произойдет, то штраф отменят автоматически). По истечении этого срока, нарушителю придется заплатить полную сумму штрафа. Байгускаров отметил, что новая редакция была согласована с "Автодором" и Минтрансом.

Между тем в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК, оператор головного участка трассы М11) назвали штраф в 1,5 тыс. рублей слишком низким, отметив, что при нынешних тарифах за проезд во всей трассе водителям будет выгоднее заплатить штраф при поездке из Москвы в Санкт-Петербург, чем оплачивать проезд по тарифу. В СЗКК полагают справедливым штрафовать за неоплату проезда каждого участка платной дороги.