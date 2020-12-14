lada.ru "АвтоВАЗ" официально раскрыл облик обновленного универсала Lada Largus

lada.ru

Компания "АвтоВАЗ" опубликовала на своем сайте и на страницах в соцсетях первое официальное изображение обновленного универсала Lada Largus.

"Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, а также новый салон с улучшенной эргономикой. Более подробно о технических характеристиках нового Largus будет сообщено отдельно", - отметили в компании, уточнив, что старт продаж нового Lada Largus намечен на первую половину 2021 года.

Снимки салона нового универсала Largus "АвтоВАЗ" пока не обнародовал, однако, судя по утечкам, обновленный автомобиль получил центральную консоль от Renault Duster с хромированной окантовкой и встроенной мультимедийной системой, сиденья от Lada XRay, руль от Lada Vesta и дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками, пишет Motor.ru.

Рестайлинг модели не затронул ее моторы - универсал по-прежнему будет оснащаться 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 87 или 106 лошадиных сил. Оба этих двигателям по-прежнему будут работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, в ноябре продажи Lada Largus, по данным "АвтоВАЗа", составили 4052 штуки. По этому показателю модель уступает только семействам Lada Granta и Lada Vesta. После недавнего повышения цен стоимость Lada Largus начинается от 653,9 тыс. рублей.