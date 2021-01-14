В компании Rolls-Royce объявили о рекордных продажах в России второй год подряд

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В 2020 году продажи премиальных автомобилей Rolls-Royce в России выросли на 4% и установили рекорд второй год подряд. Об этом сообщили в российском представительстве компании.

"По итогам года клиентам передано более 200 автомобилей, что составляет прирост четыре процента по сравнению с 2019 годом. Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в России работают три дилерских центра Rolls-Royce (в Москве и Санкт-Петербурге), а Москва стала первым городом в мире, где есть сразу два дилера марки. Кроме того, в столице также открылся единственный в Европе салон машин Rolls-Royce с пробегом Provenance Pre-Owned.

Также в Rolls-Royce объявили, что первые российские покупатели до конца января получат ключи от нового седана Rolls-Royce Ghost, который был представлен в России в октябре прошлого года. Новый Ghost построен на алюминиевой платформе Architecture of Luxury, которая уже используется в моделях Phantom и Cullinan. Для Ghost инженеры изменили пол, поперечины и панели порогов, установили двойной моторный щит и сдвинули элементы передней подвески вперед, чтобы двигатель оказался как можно дальше за осью. Это позволило обеспечить распределение массы между осями в идеальном соотношении 50:50.

Под капотом роскошного седана устанавливается 6,75-литровый бензиновый двигатель V12 мощностью 571 лошадиную силу. До 100 километров в час 2,5-тонный автомобиль разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость нового Ghost составляет 250 километров в час. Также автомобиль получил систему полного привода и шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, что повышает маневренность на малых скоростях и стабильность на высоких.

Российским покупателям доступны стандартная и удлиненная версия модели Ghost второго поколения. Их стоимость составляет от 23 млн и от 25 млн рублей соответственно.