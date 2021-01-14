Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США обязало компанию Tesla отозвать 158 тыс. электрокаров Model S и Model X для устранения дефекта, который может привести к внезапному отключению сенсорного дисплея и создать угрозу аварии

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Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США обязало компанию Tesla отозвать 158 тыс. электрокаров Model S и Model X для устранения дефекта, который может привести к внезапному отключению сенсорного дисплея и создать угрозу аварии.

Как пишет Motor.ru , дефект, связанный с работой сенсорных экранов, выявили в седанах Model S, выпущенных в период 2012-го по 2018 год, а также в кроссоверах Model X 2016-2018 годов выпуска. В NHTSA отметили, что отключение дисплея лишит водителя контроля над работой многих систем машины, включая автопилот. Также без доступа к экрану невозможно управлять системой обогрева лобового стекла, что чревато ухудшением видимости при обледенении.

Ранее ведомство рассмотрело свыше 12,5 тыс. жалоб владельцев Tesla на проблемы с дисплеем. Компания обязана ответить на требование NHTSA до 27 января. Tesla может либо объявить отзыв машин, либо направить в ведомство мотивированный отказ.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что Tesla на основании решения NHTSA США отзовет в стране 9537 электромобилей Model S и Model Y для устранения различных дефектов. Эта отзывная кампания охватывала 9136 автомобилей Tesla Model X, выпущенных в 2016 году, а также 401 электрокар Model Y 2020-го года выпуска. В случае Model X отзыв был связан с тем, что декоративную обшивку крыши могли приклеить без предварительной грунтовки. Из-за этого один или оба элемента отделки могут отвалиться во время движения. Причиной отзыва нескольких сотен новых Model Y стал дефект подвески.