Компания BMW официально презентовала кроссовер BMW iX3, который представляет собой электрическую версию нового BMW X3. Презентация новинки прошла в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Дизайн серийного электрокара практически полностью повторяет одноименный концепт-кар, представленный два года назад. От обычного кроссовера X3 новинка отличается аэродинамическим кузовом и "закрытой" радиаторной решеткой с голубой окантовкой.

Как сообщает РБК, BMW iX3 получил один электромотор двигателем мощностью 286 лошадиных сил, установленный на задней оси. Этот мотор обеспечивает разгон до 100 километров в час за 6,8 секунды, а запас хода электрокара составляет 460 километров. Технология быстрой зарядки позволяет зарядить батарею с 0 до 80% за полчаса.

Оснащение кроссовера включает трехзонный климат-контроль, панорамную крышу с люком, стандартные 19-дюймовые диски (20-дюймовые в исполнении Impressive), аудиосистему Harman Kardon Surround Sound, кожаный салон и автопарковщик, пишет Motor.ru.

Выпускать BMW iX3 будет совместное предприятии BMW-Brilliance в Китае. Серийная сборка электрокроссоверов начнется до конца лета, а пока что завод производит BMW iX3 в тестовом режиме.