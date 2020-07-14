Компания Ford представила новое поколение рамного внедорожника Bronco в трех- и пятидверной модификациях, а также версию Bronco Sport c несущим кузовом. Из-за пандемии коронавируса презентация прошла в онлайн режиме.

Внедорожник шестого поколения построили на платформе Т6 от пикапа Ranger, а в облике нового Bronco прослеживаются черты оригинальной модели 60-х годов прошлого века (Bronco Sport построен на платформе Kuga). Новый Bronco получил неразрезные мосты и клиренс более 29 сантиметров, который в Ford называют рекордным в классе. В зависимости от модификации машина оснащается лебедкой, светодиодными световыми панелями, багажником на крыше и 35-дюймовыми колесными дисками, пишет РБК.

Базовым мотором для нового Bronco стала "турбочетверка" EcoBoost объемом 2,3 литра и мощностью 273 лошадиные силы. Этот двигатель работает в паре с семиступенчатой механической либо десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Также внедорожник будет оснащаться 2,7-литровым двигателем V6 мощностью 314 лошадиных сил, работающим только с "автоматом", пишет издание Motor.ru. Внедорожник комплектуется независимой передней подвеской, особым круиз-контролем для бездорожья и полноприводной трансмиссией в двух вариантах с разным диапазоном передаточных отношений. Bronco Sport будет комплектуется 1,5-литровым двигателем EcoBoost мощностью 184 лошадиные силы и 2,0-литровым агрегатом мощностью 249 сил.

Приборная панель новой модели выполнена в стиле классического Ford Bronco. Внедорожник будет оснащаться мультимедийной системой SYNC4, которая поддерживает обновление "по воздуху", с 8-ми или 12-дюймовым цветным дисплеем. Владельцам будут доступны система кругового обзора и продвинутая навигация.

Основным конкурентом нового Bronco в США станет Jeep Wrangler. Как и у Wrangler, для Bronco доступны варианты трансформации: можно демонтировать секции крыши и двери. Кроме того, обе модели находятся в одной ценовой категории: базовая версия Bronco будет стоить 28,5 тыс. долларов, а цена Wrangler начинается от 28,3 тыс. долларов. Ford уже начала прием заказов на новый Bronco, а у дилеров внедорожник должен появиться весной 2021 года.