Мировые продажи автомобилей в апреле выросли на 77%

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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в мире в апреле 2021 года составили 7,01 млн штук, увеличившись на 77,6% по сравнению с апрелем 2020 года, когда во многих странах мира действовали ограничения на работу автосалонов, введенные в связи с пандемией коронавируса. Такие данные привели в консалтинговой компании LMC Automotive.

По итогам четырех месяцев 2021 года продажи автомобилей в мире составили 27,93 млн машин, на 32,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает "Автостат" .

Лидером мирового рынка по объему продаж машин остается Китай, где в апреле было продано 2,11 млн автомобилей (+8,4%), далее идут США (1,53 млн машин, +110% к апрелю 2020 года). В Западной Европе в апреле было продано 1,08 млн автомобилей, на 270% больше, чем год назад, а в Восточной Европе - 367,5 тыс. машин, на 190% больше, чем в апреле прошлого года.

Напомним, по данным АЕБ, в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле 2021 года составили 151 964 штуки. Этот показатель вырос на 290,4% по сравнению с апрелем 2020 года, когда продажи машин рухнули из-за введенного в связи с пандемией коронавируса карантина. По итогам первых четырех месяцев 2021 года в России было продано 515 934 машины, на 24,3% больше, чем в начале прошлого года.

Компания "АвтоВАЗ", продажи которой в апреле составили 37 931 автомобиль Lada, увеличившись на 304%, по-прежнему занимает самую большую долю российского рынка. Далее идут компании Kia (19 101 машина +341%), Hyundai (15 483 машины, +538%), Renault (13 957 машин, +345%), Skoda (10 365 машин, +241%), Volkswagen (9449 машин, +205%), Toyota (8514 машин, +232%), ГАЗ (4911 машин, +116%), Nissan (3681 машина, +254%) и Haval (3001 машина, +606%). При этом данные АЕБ не включают показатели продажах BMW и Mercedes-Benz в связи с решением этих компаний изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.