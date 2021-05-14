Компания Mitsubishi выпустила последнюю партию внедорожников Pajero

Mitsubishi Motors BR / YouTube

Компания Mitsubishi, как и ожидалось, прекратила выпуск внедорожника Pajero, который оставил заметный след в истории японского автобренда.

Как сообщает Motor1 , последняя партия из 800 внедорожников в версии Final Edition были выпущены на заводе в японской префектуре Гифу для рынка Австралии. Семиместные внедорожники будут проданы на австралийском рынке в комплектациях GLS, GLX и Exceed.

Mitsubishi Pajero Final Edition незначительно отличается от стандартной версии модели. В частности, такой внедорожник получил дополнительный защитный дефлектор на капоте, особые коврики в салоне и памятные эмблемы. Кроме того, у автомобиля в максимальной комплектации Exceed будут накладки на педалях из полированного алюминия и панорамная крыша, пишет РБК .

Все внедорожники последней партии укомплектованы 3,2-литровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 192 лошадиные силы. Двигатель работает вместе с пятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Напомним, производство Pajero для японского рынка прекратилось в 2019 году и с тех пор внедорожники продавались только за пределами Японии. Спрос на эту модель снижался, и летом 2020 года в Mitsubishi решили окончательно прекратить выпуск внедорожника в 2021 году с целью оптимизации бизнеса.

Mitsubishi Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в 1981 году, а производство внедорожника началось в 1982 году. Изначально компания выпускала модель в трехдверном кузове, однако уже в 1983 году была представлена пятидверная версия. Первые два поколения внедорожника были рамными, а начиная с третьего поколения Pajero стал внедорожником с несущим кузовом и интегрированной в него рамой. Четвертое поколение модели вышло на рынок в 2006 году и с тех пор внедорожник пережил несколько рейсталингов.

Всего за годы производства модели в мире было продано более 3,2 млн экземпляров Mitsubishi Pajero. Внедорожник также знаменит спортивными достижениями: гонщики на Pajero 12 раз побеждали на ралли "Дакар".