Столичные власти планируют ввести наказания для водителей старых неэкологичных грузовиков, беспрепятственно въезжающих на территорию Москвы по ночам. Об этом накануне сообщил замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

"Грузовой транспорт находится в центре нашего постоянного внимания. Благодаря мерам по ограничению сейчас действует запрет на въезд в дневное время грузовых автомобилей с экоклассом ниже Евро-3 в пределы Третьего транспортного кольца (ТТК), и на само ТТК. А на территории от ТТК до МКАД нельзя передвигаться с экологическим классом ниже Евро-2. Вместе с тем, мы прорабатываем вопрос о возможности распространения данных ограничений на круглосуточной основе", - сказал Пронин (цитата по ТАСС).

Как уточняет "Коммерсант", одновременно с перечисленными запретами для грузовых автомобилей действует пропускной режим: с 6 до 22 часов грузовикам массой более 12 тонн без пропуска нельзя выезжать на МКАД (и въезжать в город), грузовикам массой более 1 тонны - передвигаться по ТТК и въезжать в его границы.

"Транспортные средства, которые не соответствуют экологическим характеристикам, не получают пропуска на передвижение в дневное время и, если они передвигаются без пропуска, получают штраф в автоматическом режиме. Вопрос администрирования в ночное время грузовых автомобилей, не соответствующих экологическим характеристикам, находится в процессе проработки", - сообщили изданию в пресс-службе дептранса.

По словам координатора проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерия Войтко, если ночью водителя неэкологичного грузовика в Москве остановит инспектор ГИБДД и проверит СТС на предмет экологического класса, то нарушителю могут выписать штраф, но на практике инспекторы этим не занимаются. Он добавил, что контролировать проезд неэкологичного транспорта, можно только с помощью камер, но для этого номер грузовика надо сопоставлять с базой данных о ТС. В этой базе нет полной информации об экологическом классе автомобилей. Наконец, Войтко отметил, что основная часть грузовиков с экологическим классом "Евро-3" и ниже работает на стройках, в коммунальных службах и вывозит городской мусор, а магистральные тягачи с такими двигателями уже давно выработали ресурс и практически исчезли с дорог.

Напомним, в этом году дептранс заказал у ФГУП НАМИ методику определения экологического класса старых автомобилей, не имеющих в документах такой информации. По мнению собеседника "Коммерсанта", до появления единого справочника с данными об экологическом классе высылать владельцам неэкологичных грузовиков штрафы с камер не получится.