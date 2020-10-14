 

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Столичные власти планируют ввести наказания для водителей старых неэкологичных грузовиков, беспрепятственно въезжающих на территорию Москвы по ночам. Об этом накануне сообщил замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

"Грузовой транспорт находится в центре нашего постоянного внимания. Благодаря мерам по ограничению сейчас действует запрет на въезд в дневное время грузовых автомобилей с экоклассом ниже Евро-3 в пределы Третьего транспортного кольца (ТТК), и на само ТТК. А на территории от ТТК до МКАД нельзя передвигаться с экологическим классом ниже Евро-2. Вместе с тем, мы прорабатываем вопрос о возможности распространения данных ограничений на круглосуточной основе", - сказал Пронин (цитата по ТАСС).

Как уточняет "Коммерсант", одновременно с перечисленными запретами для грузовых автомобилей действует пропускной режим: с 6 до 22 часов грузовикам массой более 12 тонн без пропуска нельзя выезжать на МКАД (и въезжать в город), грузовикам массой более 1 тонны - передвигаться по ТТК и въезжать в его границы.

"Транспортные средства, которые не соответствуют экологическим характеристикам, не получают пропуска на передвижение в дневное время и, если они передвигаются без пропуска, получают штраф в автоматическом режиме. Вопрос администрирования в ночное время грузовых автомобилей, не соответствующих экологическим характеристикам, находится в процессе проработки", - сообщили изданию в пресс-службе дептранса.

По словам координатора проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерия Войтко, если ночью водителя неэкологичного грузовика в Москве остановит инспектор ГИБДД и проверит СТС на предмет экологического класса, то нарушителю могут выписать штраф, но на практике инспекторы этим не занимаются. Он добавил, что контролировать проезд неэкологичного транспорта, можно только с помощью камер, но для этого номер грузовика надо сопоставлять с базой данных о ТС. В этой базе нет полной информации об экологическом классе автомобилей. Наконец, Войтко отметил, что основная часть грузовиков с экологическим классом "Евро-3" и ниже работает на стройках, в коммунальных службах и вывозит городской мусор, а магистральные тягачи с такими двигателями уже давно выработали ресурс и практически исчезли с дорог.

Напомним, в этом году дептранс заказал у ФГУП НАМИ методику определения экологического класса старых автомобилей, не имеющих в документах такой информации. По мнению собеседника "Коммерсанта", до появления единого справочника с данными об экологическом классе высылать владельцам неэкологичных грузовиков штрафы с камер не получится.