Компания Rolls-Royce презентовала в России роскошный седан Ghost, мировая презентация которого прошла в начале сентября.

Как пишет Motor.ru, российским покупателям доступны стандартная и удлиненная версия модели Ghost второго поколения. Их стоимость составляет от 23 млн и от 25 млн рублей соответственно.

Напомним, новый Ghost построен на алюминиевой платформе Architecture of Luxury, которая уже используется в моделях Phantom и Cullinan. Для Ghost инженеры изменили пол, поперечины и панели порогов, установили двойной моторный щит и сдвинули элементы передней подвески вперед, чтобы двигатель оказался как можно дальше за осью. Это позволило обеспечить распределение массы между осями в идеальном соотношении 50:50.

Под капотом роскошного седана устанавливается 6,75-литровый бензиновый двигатель V12 мощностью 571 лошадиную силу. До 100 километров в час 2,5-тонный автомобиль разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость нового Ghost составляет 250 километров в час. Также автомобиль получил систему полного привода и шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, что повышает маневренность на малых скоростях и стабильность на высоких.

Также Ghost получил камеры, способные анализировать состояние дорожного покрытия перед автомобилем и соответствующим образом менять настройки подвески. Кроме того, трансмиссия седана взаимодействует с навигационной системой и на основе GPS-координат меняет передачи в зависимости от особенностей маршрута.

Автомобиль оснащается продвинутой мультимедийной системой, системой фильтрации воздуха, аудиосистемой мощностью 1300 Вт, а также системой распознавания пешеходов и животных. Помимо этого, Ghost получил сервоприводы дверей, проекционный дисплей и систему автоматической парковки.