Moscow-Live.ru / Николай Будишевский В Оренбургской области слепой мужчина получил водительские права. Прокуратура начала проверку спустя два года

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Слепой житель города Медногорска, расположенного в Оренбургской области, в 2018 году получил водительские права, которые были аннулированы только сейчас. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Оренбургской области.

"С 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения. В 2018 году ему установлен диагноз "слепота обоих глаз". Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение. Учитывая данное обстоятельство, прокурор города добился в суде лишения автолюбителя права управления транспортными средствами. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и прекратил действие выданного ответчику права на управление транспортными средствами в связи с состоянием его здоровья", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время прокуратура проверяет обстоятельства получения слепым водительских прав. Помимо этого, надзорное ведомство намерено оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки.

В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области сообщили, что житель Медногорска обратился в многофункциональный центр для замены водительского удостоверения. Он предоставил медицинское заключение об отсутствии противопоказания для управления транспортным средством и фактически не контактировал с сотрудниками полиции. Права им были получены также в МФЦ, уточнили в ведомстве.

"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства получения медицинского заключения в лечебном учреждении", - цитирует заявление пресс-службы ТАСС.